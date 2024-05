San Marino. Titano Futsal Cup 2024: la Folgore è pronta alla battaglia

L’atmosfera è carica di tensione e determinazione in casa Folgore, mentre ci avviciniamo all’epico scontro con i campioni in carica, il Fiorentino, per la finale della Titano Futsal Cup. Claudio Zonzini, il mister alla guida della squadra giallorossonera, non nasconde l’entusiasmo misto alla determinazione mentre si prepara per la sua prima finale di Titano Futsal Cup.

Nonostante qualche acciacco tipico di questa fase della stagione, Zonzini e i suoi ragazzi si stanno preparando alla battaglia. “Sarà sicuramente una partita vera”, afferma Zonzini con fermezza. “Mi aspetto aggressività da parte dei miei ragazzi sin da subito, come abbiamo fatto in Supercoppa ad inizio anno.”

Il capitano Massimiliano Bernardi è determinato a cancellare il ricordo delle due finali perse lo scorso anno contro il Fiorentino. “Vogliamo rifarci e vogliamo la coppa”, proclama Bernardi con occhi determinati. “Conosciamo bene il Fiorentino e sappiamo che squadra sono. Sarà bello anche giocare indoor al Multieventi: lo scorso anno il palazzetto era tutto pieno ed è stato emozionante.”

La tensione è palpabile, ma c’è anche un forte senso di determinazione. La voglia di riscatto e il desiderio di alzare il trofeo sono chiari in ogni parola pronunciata dai giocatori e dallo staff tecnico. La finale di Titano Futsal Cup 2024 si preannuncia come uno scontro epico, un momento in cui il destino di entrambe le squadre sarà deciso sul parquet del Multieventi Sport Domus.

I tifosi giallorossi possono prepararsi per una serata di fuoco, perché la Folgore è pronta a dare tutto e a lottare fino all’ultimo secondo per portare a casa la vittoria.