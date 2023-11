San Marino. Titano Futsal Cup: domani il primo atto dei quarti di finale

È tempo di Quarti di finale, nell’ambito della Titano Futsal Cup 2023-24. Sono rimaste in otto a contendersi il titolo conquistato l’anno scorso dal Fiorentino, che per questo motivo inizierà a difendere il titolo proprio da questa profondità del tabellone. Gli uomini di Michelotti incroceranno il Domagnano in doppia sfida, la prima calendarizzata domani sera (ore 20:15) sul campo sintetico attiguo allo stadio “Federico Crescentini”. Non ci sono precedenti stagionali tra le due, ma pare piuttosto evidente che saranno i Rossoblù a partire con i favori del pronostico: a punteggio pieno in campionato, con la miglior difesa ed il terzo attacco, incroceranno un Domagnano che galleggia a metà classifica dopo quattro vittorie e tre sconfitte. Qualificati ai quarti di Titano Futsal Cup dopo un doppio successo sul San Giovanni, i Lupi sono consapevoli di trovarsi davanti una montagna da scalare. Lasciare aperta l’opportunità di giocarsi il passaggio del turno nella sfida di ritorno, programmata il 7 dicembre, è l’obiettivo che ricercheranno i ragazzi di Fabio Gasperoni – in palla negli ultimi tempi, quando sono arrivate tre vittorie in serie in campionato.

Di fatto, il medesimo target che si impone la Libertas – chiamata ad affrontare la Folgore nel secondo incontro di domani sera a Dogana (ore 21:45). Anche in questo binomio, infatti, c’è un chiaro favorito e risponde alla squadra di Claudio Zonzini. I Giallorossoneri, reduci dal primo K.O. stagionale (0-2 contro La Fiorita) e con una sola vittoria all’attivo nel mese di novembre, non intendono lasciare altre opportunità per strada. La riedizione della gara che ha segnato l’esordio stagionale della Libertas (0-2 a Dogana, lo scorso 2 ottobre – mentre la Folgore aveva già giocato e vinto la Supercoppa), potrebbe segnare il solco della qualificazione. Oppure no, come si augurano quelli di Penserini che hanno avuto la meglio sul Cailungo all’altezza degli ottavi, dove il Cosmos ha ceduto il passo ai cugini di Falciano.

Sono grandi le aspettative attorno alle altre due partite in programma domani, tanto per il potenziale equilibrio dei confronti, quanto per il valore tecnico che Juvenes-Dogana, La Fiorita, Tre Fiori e Murata hanno già saputo esprimere in queste sette settimane di futsal sammarinese. Il club di Serravalle affronterà i Gialloblù di Montegiardino nella seconda partita programmata a Fiorentino (domani, ore 21:45). Confronto di stili tra Levani e Galli: La Fiorita esprime il secondo attacco più prolifico del campionato sammarinese, mentre la Juvenes-Dogana è minuziosamente attenta agli sviluppi nella propria metà campo. Alla vigilia dell’incontro, i Gialloblù sembrano avere qualcosina in più: a sostenere la tesi, il successo ai danni della Folgore che li ha portati in vetta al campionato, e la serie di quattro partite consecutive senza vittorie per Cecchetti e compagni. La Juvenes-Dogana, grande con le piccole e meno efficace con le grandi, vuole dimostrare di valere più dell’ottavo posto che attualmente occupa in campionato, anche a fronte di due parteggi in sette partite. Nessuna squadra ne ha ottenuti di più.

Dulcis in fundo, anche se in realtà rappresenta una delle prime partite di domani (Dogana, ore 20:15), Tre Fiori-Murata. I Bianconeri, complici investimenti estivi e rientro dai prestiti di giocatori chiave, stanno facendo una stagione in linea con le aspettative di una squadra che vuole tornare presto ai vertici: cinque vittorie in otto partite, con due scivoloni accettabili con le prime della classe ed un terzo – quello con il Domagnano – inatteso, ma non immeritato. Difficile trovare difetti all’avvio stagionale del Tre Fiori, sempre vincente ad eccezione del derby col Fiorentino – che quantifica il ritardo di tre punti dalla prima posizione. Se ancora appaiano distanti i tempi in cui queste due squadre si spartivano i trofei del calcio-a-cinque sammarinese, progetti tecnici e ambizioni promettono bene per il futuro a medio termine di entrambe. Ciononostante, Bugli e Cellarosi si augurano di capitalizzare gli sforzi profusi già nel corso di questa stagione e mettere un piede in semifinale non è certo un traguardo che si ottiene tutti i giorni.

Questo è il quadro delle gare di andata dei Quarti di finale di Titano Futsal Cup:

Titano Futsal Cup 2023-24, quarti di andata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO Fiorentino Domagnano A1: Tonelli – A2: Lerza 23/11 20:15 Fiorentino Juvenes-Dogana La Fiorita A1: Lerza – A2: Tonelli 23/11 21:45 Fiorentino Tre Fiori Murata A1: Ercolani – A2: Vandi 23/11 20:15 Dogana Libertas Folgore A1: Sgrignani – A2: Ercolani 23/11 21:45 Dogana

FSGC