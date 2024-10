San Marino. Titano Futsal Cup: il Cosmos elimina il Fiorentino ai rigori, sconfitta indolore per il Pennarossa

C’è un clamoroso ribaltone nel giovedì del ritorno degli ottavi di Futsal Cup e riguarda la sfida fra Cosmos e Fiorentino. All’andata furono gli uomini di Gianni Galli ad imporsi per 4-2. Niente che abbia messo il sale sulla coda ai Gialloverdi di Serravalle, subito in vantaggio con Bacciocchi (che poi si farà espellere all’alba della ripresa per doppio giallo) e poi in grado di spingersi fino al 3-0 parziale, già nel primo tempo, grazie alla doppietta di Molinas. Questo risultato farebbe approdare il Cosmos direttamente ai quarti, ma il Fiorentino trova la forza di portare la sfida almeno fino ai supplementari grazie al 3-1 firmato Baizan. Nei 10’ minuti successivi al 60’ non arrivano altre marcature e così il verdetto è affidati ai calci di rigore. Trasformazioni impeccabili in tutti i casi tranne uno: Forcellini ipnotizza Paoloni e consegna di fatto il passaggio del turno ad un Cosmos che ai quarti di finale troverà la Virtus.

Quest’ultima, già in possesso di un discreto margine contro il Tre Penne, decide di non gestirlo ma di ampliarlo quanto più possibile. Finisce 9-1, con tripletta iniziale di Biordi seguita dalle reti di Pasqualini e Pascucci, prima che Gamba accorci per la compagine di Penserini. Poco dopo Di Maio si fa espellere ma la Virtus incrementa comunque prima del cambio campo mandando in rete per la quarta volta Biordi. Il monologo neroverde prosegue anche nella ripresa, con i centri di Bernardi, Stacchini e Morganti a completare la goleada. Non ci sono soprese neppure nel confronto fra Murata e Faetano, finito con un margine ampio all’andata e finito con un margine anche superiore al ritorno. Qui il Faetano si leva lo sfizio almeno di segnare una rete, ma il Murata recita comunque da assoluto protagonista, firmando un 13-1 che ha in Busignani il marcatore principe (4 reti, di cui una su rigore); oltre a lui, vanno a referto – due volte a testa – Albani, Capicchioni, Mattioli e Ghiotti. Un gol invece per Ercolani, che sporca la sua serata facendosi espellere a metà ripresa e pregiudicandosi così l’andata dei quarti. Per il Faetano, il gol della consolazione reca la firma di El Attar.

Il Domagnano combatte ma alla fine deve cedere di misura a La Fiorita, così come era avvenuto all’andata. Davide Dolcini porta in vantaggio i Lupi nel primo tempo ma la sfortunata deviazione del fratello Filippo ristabilisce l’equilibrio all’11 della ripresa. Poi è Matteo Chezzi a proteggere il passaggio del turno della banda di Montegiardino con una gran conclusione al 53’. Ai quarti sarà La Fiorita contro Murata. Pennarossa, Juvenes-Dogana e San Giovanni non confermano le vittorie dell’andata ma passano comunque il turno proprio in virtù di esse. La formazione di Chiesanuova cede 3-2 al Tre Fiori nel terzo dei confronti stagionali fra queste due compagini, il primo vinto dalla banda di Pollini, che all’intervallo si ritrova sul 3-0 (risultato che porterebbe la sfida ai supplementari) grazie ai centri di Maiani e Tamagnini, quest’ultimo autore di una doppietta. Ma si registra un’altra doppietta nella serata di Fiorentino: quella che segna nella ripresa l’ex Gasperoni e quella che, in definitiva, marca la differenza fra chi passa e chi lascia. Pennarossa che così dà appuntamento ai quarti di finale al San Giovanni, passato indenne dal 2-2 di ritorno con la Libertas. La sbloccano proprio i Rossoneri di Franchino sfruttando l’autorete di Taddei che matura sul finire di primo tempo. Al via della ripresa Zonzini fa 2-0, ma qui l a Libertas trova una reazione che le consente di annullare tutto il gap: le reti di Zaghini ed il rigore di Taddei sono utili per evitare quella che sarebbe stata la sesta sconfitta stagionale – su entrambi i fronti – ma non per prolungare l’avventura in coppa.

Pareggio senza danni anche per la Juvenes-Dogana dopo la vittoria nel confronto di andata. Il Cailungo annulla, con Flammini, il vantaggio biancorossoazzurro a firma di Borasco. Sarebbero servite però altre due reti, alla banda di Venerucci, per prolungare la sfida. Ai quarti sarà derby fra Juvenes-Dogana e Folgore.

Questi gli esiti delle gare di ritorno degli ottavi di finale:

Titano Futsal Cup 2024-25, Ottavi di ritorno SQUADRA SQUADRA ANDATA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Virtus Tre Penne 6-2 A1: Zani – A2: Delvecchio 24/10 9-1 Fiorentino Pennarossa Tre Fiori 4-1 A1: Delvecchio – A2: Zani 24/10 2-3 Fiorentino Fiorentino Cosmos 4-2 A1: Ilie – A2: Lanuti 24/10 1-3 (5-8 d.c.r.) Dogana Cailungo Juvenes-Dogana 1-3 A1: Lanuti – A2: Ilie 24/10 1-1 Dogana San Giovanni Libertas 2-0 A1: Vandi – A2: Lerza 24/10 2-2 Domagnano La Fiorita Domagnano 3-2 A1: Lerza – A2: Vandi 24/10 2-1 Domagnano Faetano Murata 0-10 A1: Tura – A2: Sgrignani 24/10 1-13 Pal. Acquaviva Folgore già qualificata ai quarti | In verde le squadre che passano il turno

