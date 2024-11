San Marino. Titano Futsal Cup. La Juvenes Dogana recupera la Folgore e passa ai rigori

Clamoroso risultato contro i campioni in carica del torneo: nonostante il ko per 4-1 all’andata, i ragazzi di Levani vincono 5-2 il match di ritorno a Dogana e infine Cecchetti para il penalty decisivo

SERRAVALLE (RSM) – venerdì 29 novembre 2024 – Sarà una serata da ricordare quella di ieri, giovedì 28 novembre, nella storia calcistica della Juvenes Dogana, per quanto riguarda il settore del futsal. Nonostante la sconfitta per 4-1 subìta all’andata, i ragazzi di Roberto Levani sono riusciti a vincere il match di ritorno dei quarti di Titano Futsal Cup a Dogana contro i campioni in carica della Folgore, recuperare il passivo dei gol e nella lotteria dei rigori riuscire a sopravanzare grazie a una parata eccezionale e decisiva del portiere Lorenzo Cecchetti. Finisce dunque 5-2, con poker del nazionale sammarinese William Cavalli e rete di Simone Celli per i biancorossoblu di Serravalle. Per la cronaca, la Juvenes Dogana dal primo gol di Cavalli all’11 è sempre stata avanti al quintetto di Falciano.

«Una partita che ha lasciato il segno, in senso positivo – commenta il tecnico Roberto Levani – devo solo ringraziare di cuore i ragazzi perché ci siamo tolti una grande soddisfazione, affrontando la sfida proprio come l’avevamo preparata, con determinazione e voglia di portare il risultato a casa. Non siamo stati perfetti per i due gol subìti, ma sotto l’aspetto difensivo siamo andati comunque bene, come ci auspicavamo alla vigilia. È stato un match combattuto, in cui i ragazzi non hanno mai mollato. William Cavalli finalmente si è sbloccato, Simone Celli sta diventando un trascinatore per questo gruppo, i giovani hanno dimostrato grande personalità. Si è visto gioco di squadra, sacrificio, il lavoro è stato premiato. Abbiamo giocato gli ultimi venti minuti con il portiere di movimento pur sapendo di averla pareggiata, prendendoci il rischio ma con la determinazione di voler portare a casa il risultato a tutti i costi: questo è sintomo di una maturità ritrovata».

Adesso si guarda alle prossime sfide. «Adesso siamo approdati in semifinale di Coppa con le migliori del campionato, incontreremo il Murata ed è già una soddisfazione essere arrivati fin qua. Ora bisogna però pensare al campionato e al prossimo incontro con il Domagnano il 2 dicembre alle 21.45 a Fiorentino e cercare di evitare nuovamente gli alti e bassi visti fin qua. Affronteremo una squadra molto fisica, che non molla mai, sarà una partita molto difficile», conclude Levani.