San Marino. Titano Futsal Cup: Murata dieci e lode. Quarti ipotecati come Virtus e Pennarossa

Si sono disputati nella serata di ieri i sette incontri valevoli per l’andata degli Ottavi di finale di Titano Futsal Cup 2024-25. Poche soprese per Murata e Virtus, che si sono imposte in maniera autorevole nei confronti di Faetano e Tre Penne. I Bianconeri salgono addirittura in doppia cifra, mandando a segno Ercolani, De Angelis, Ghiotti (doppietta) e una scatenato Busignani – capace di infilare la porta gialloblù per ben sei volte nel 10-0 finale. Il club di Acquaviva ha invece impostato la propria vittoria in coda al primo tempo, dopo il botta e risposta tra Zafferani e Contato. Lo stesso Zafferani, insieme a Di Maio, ha garantito il doppio vantaggio al cambio di campo. Nella ripresa, medesimo parziale per il 6-2 finale che certifica la tripletta di Zafferani, ma anche le reti di Cevoli e Pascucci. Di Cola la seconda rete di serata per il Tre Penne.

Restano maggiormente equilibrate, anche in ottica delle sfide di ritorno, Libertas-San Giovanni e Juvenes-Dogana-Cailungo. Il derby di Borgo Maggiore ha premiato i Biancorossi, che hanno piegato la Libertas nei dieci minuti conclusivi. Severi e Volpinari hanno griffato l’importante successo per quelli di Franchino, che si presenteranno con un importante vantaggio su cui far leva tra due settimane. Dopo un primo tempo in perfetto equilibrio grazie agli acuti di Marinelli e Sarti, la Juvenes-Dogana si è imposta 3-1 sul Cailungo per effetto delle reti di Simone Celli e Borasco. Un gol in più l’ha segnato il Pennarossa, capace di infliggere una sconfitta per 4-1 al Tre Fiori. Due reti per tempo a favore dei Biancorossi, che mandano a segno Gasperoni, Toccaceli e Baldani. Per Samuel Toccaceli anche un errore da tiro libero, neutralizzato da Lonfernini. L’autogol di Alex Maiani, al 42’, ha tagliato le gambe al Tre Fiori – che aveva dimezzato il ritardo nel punteggio appena un minuto prima con Tamagnini.

Si scioglierà nella sfida di ritorno il binomio tra Domagnano e La Fiorita. Il primo dei due incontri programmati ieri sera sul sintetico di Domagnano ha visto infatti i Gialloblù imporsi di misura, trovando in pieno recupero la zampata che permetterà loro di sfruttare anche un eventuale pareggio al ritorno per centrare la qualificazione ai Quarti di finale. In vantaggio con Morini, La Fiorita ha registrato il pareggio di Vagnini prima di tornare a condurre un attimo prima dell’intervallo con Pellegrini. A metà della ripresa Filippo Dolcini ha ristabilito la parità, sfumata – come detto – al 60+1’ con Giuccioli, capace di regalare il successo a La Fiorita.

Due reti di vantaggio da difendere, infine, per il Fiorentino. I finalisti della passata edizione sono saliti sul 3-0 grazie a Paoloni e alla doppietta di Geri – portiere pienamente coinvolto nella manovra d’attacco sopra la linea di metà campo. Il Cosmos ha accorciato con Molinas, le cui due reti sono state inframmezzate dall’acuto di Paolo Casadei nel 4-2 complessivo.

Questo il programma delle gare di andata degli Ottavi di finale di Titano Futsal Cup 2024-25:

Titano Futsal Cup 2024-25, Ottavi di andata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Tre Fiori Pennarossa A1: Vandi – A2: Ercolani – A3: Zaghini 10/10 1-4 Fiorentino Tre Penne Virtus A1: Ercolani – A2: Vandi – A3: Zaghini 10/10 2-6 Fiorentino Juvenes-Dogana Cailungo A1: Delvecchio – A2: Ilie 10/10 3-1 Dogana Cosmos Fiorentino A1: Ilie – A2: Delvecchio 10/10 2-4 Dogana Domagnano La Fiorita A1: Piccoli – A2: Notarpietro 10/10 2-3 Domagnano Libertas San Giovanni A1: Notarpietro – A2: Piccoli 10/10 0-2 Domagnano Murata Faetano A1: Lerza – A2: Tura 10/10 10-0 Pal. Acquaviva Folgore già qualificata ai quarti

FSGC