San Marino. Titano Futsal Cup: oggi la finale tra Fiorentino e Folgore

Tutto pronto per il primo titolo stagionale nel futsal sammarinese. Oggi infatti – sul parquet del Multieventi – andrà in scena l’ultimo atto di Titano Futsal Cup con l’ennesimo duello tra Fiorentino e Folgore. I Rossoblu di Fiorentino – campioni in carica – si ritroveranno nuovamente in una finale contro i Giallorossoneri di Falciano dopo quelle di campionato, coppa e supercoppa dello scorso anno.

Una stagione intensa per entrambe le squadre, come raccontano i due allenatori Matteo Michelotti e Claudio Zonzini nella consueta conferenza stampa antecedente alla gara.

“Abbiamo fatto un altro anno intenso – dice Michelotti, tecnico del Fiorentino – e purtroppo siamo un po’ decimati dagli infortuni in questo finale di stagione. Ma nelle finali può accadere di tutto. I ragazzi si sono allenati bene e sono pronti per questa battaglia”.

Sarà invece la prima finale di Titano Futsal Cup per Claudio Zonzini, tecnico della Folgore: “Arriviamo anche noi con qualche acciacco ma è normale essendo verso la fine della stagione. Sarà sicuramente una partita vera. Mi aspetto aggressività da parte dei miei ragazzi sin da subito, come abbiamo fatto in Supercoppa ad inizio anno. Lì abbiamo alzato il trofeo ed è stato bello, ma vogliamo anche questo titolo”.

Sente aria di riscatto anche Massimiliano Bernardi, capitano della Folgore, dopo le due finali perse lo scorso anno proprio contro il Fiorentino. “Vogliamo rifarci e vogliamo la coppa. Conosciamo bene il Fiorentino e sappiamo che squadra sono. Sarà bello anche giocare indoor al Multiventi: lo scorso anno il palazzetto era tutto pieno ed è stato emozionante”.

Vuole invece confermare e difendere il titolo Andrea Ceccoli, capitano del Fiorentino: “Sono stati due anni molto intensi dove ci siamo fermati molto poco. In queste partite bisogna essere bravi a mantenere la concentrazione. Loro sono una squadra attrezzata, non vedo una favorita”.

La finale di Titano Futsal Cup 2024 tra Fiorentino e Folgore si giocherà domani sera – giovedì 9 maggio – al Multieventi Sport Domus alle ore 21:15, con diretta streaming su Titani.tv.