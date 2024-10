San Marino. Titano Futsal Cup: parte la caccia al titolo difeso dalla Folgore

Al via domani la Titano Futsal Cup 2024-25. Quattordici le squadre che contenderanno il trofeo alla Folgore detentrice e che, per questo, potrà godere di un bye all’altezza degli ottavi di finale per debuttare direttamente ai quarti. I Giallorossoneri se la vedranno con la vincente tra Juvenes-Dogana e Cailungo. Il primo atto della doppia sfida si consumerà sul sintetico di Dogana, dove successivamente saranno impegnate anche Cosmos e Fiorentino. Le formazioni di Muccioli e Galli sono state inserite nella parte opposta di tabellone, essendo i Rossoblù la seconda testa di serie del seeding. Chi supererà il taglio se la vedrà con una tra Virtus e Tre Penne, che domani giocheranno l’incontro di andata a Fiorentino. Non prima che siano andati in archivio i primi sessanta minuti di Tre Fiori-Pennarossa, che si incroceranno alle 20:15. Decisamente l’incontro più equilibrato tra quelli proposti all’altezza degli ottavi, dove troviamo anche il derby Libertas-San Giovanni. I due club di Borgo Maggiore si confronteranno nella seconda gara in programma a Domagnano. In precedenza, l’impegno tra l’omonimo club giallorosso allenato da Fabio Gasperoni e La Fiorita. La vincente della doppia sfida affronterà chi trionferà dal binomio Murata-Faetano, incontro in vista del quale i Bianconeri partono abbondantemente favoriti nel pronostico e che si disputerà indoor presso la palestra di Acquaviva.

Questo il programma delle gare di andata degli ottavi di finale di Titano Futsal Cup 2024-25:

Titano Futsal Cup 2024-25, Ottavi di andata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ORARIO LUOGO Tre Fiori Pennarossa A1: Vandi – A2: Ercolani – A3: Zaghini 10/10 20:15 Fiorentino Tre Penne Virtus A1: Ercolani – A2: Vandi – A3: Zaghini 10/10 21:45 Fiorentino Juvenes-Dogana Cailungo A1: Delvecchio – A2: Ilie 10/10 20:15 Dogana Cosmos Fiorentino A1: Ilie – A2: Delvecchio 10/10 21:45 Dogana Domagnano La Fiorita A1: Piccoli – A2: Notarpietro 10/10 20:15 Domagnano Libertas San Giovanni A1: Notarpietro – A2: Piccoli 10/10 21:45 Domagnano Murata Faetano A1: Lerza – A2: Tura 10/10 21:45 Pal. Acquaviva Folgore già qualificata ai quarti

FSGC | Ufficio Stampa