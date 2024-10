San Marino. Titano Motorsport al 22° Rallylegend

Anche quest’anno la Titano Motorsport sarà presente a uno degli eventi più famosi del Motorsport, il Rallylegend. Ci saranno due equipaggi per ai nastri di partenza per la squadra sportiva sammarinese.

Con il numero 87 avremo l’argentina Dobal Karina alla guida della Mitsubishi Lancer Evo IX con affianco Bahillo Fiori Lisandro in classe N4, saranno in gara e quindi oltre al divertimento avranno un occhio anche al cronometro.

Mentre con il numero LS33, avremo un’equipaggio tutto in famiglia, infatti alla guida ci sarà Cavalli Marco navigato dalla figlia Aurora sulla bellissima Ford Escort MKII. Questo equipaggio fa parte dell’elenco Legend Star per cui le loro prove speciali non saranno cronometrare e dunque unico obiettivo divertimento puro per loro ma anche per i tantissimi spettatori che saranno lungo le strade del Titano.“

Dopo trent’anni di corse – ci racconta Marco – non pensavo di poter disputare un rally con la trazione posteriore, ma come il destino ha voluto che la mia Clio non fosse pronta, il patron della Titano Motorsport ci mette lo zampino e mi mette a disposizione la sua Escort. La cosa mi affascina in quanto ho navigato tanto su questa fantastica auto ma non ho mai avuto occasione di “prenderla per il volante”. Magia ancor più grande avere al mio fianco mia figlia Aurora per condividere questa mia “prima volta“. Ho maestri del calibro di Bruno Pelliccioni e Gino del coniglio e Paolino dove per loro è una cosa naturale “buttarla di traverso”. Cercherò di fare del mio meglio per regalarle al pubblico curve degne di un Escort e dei miei maestri”.

La manifestazione avrà già inizio giovedì sera con una piccolissima ps, la “Sprint Legend Race”, che si svolgerà circa nella zona industriale di Galazzano con partenza dalla famosa rotonda davanti al parco assistenza al Multieventi.

Passiamo ora nel vivo della gara che dopo lo storico shakedown del venerdì mattina “ai laghi”, gli equipaggi attenderanno le 19:30 per uscire dall’assistenza e dirigersi verso le prime tre ps “I Laghi” di 3,90 km, la ps “Chiesanuova” di 4,22 km e la “San Marino” di 3,31 km. Mentre il sabato faranno due passaggi su tre ps, la “Piandavello” di 6,50 km, “ La Casa” e la “The Legend” 4,38 km. Per l’ultimo girono di gara, la domenica, avranno tre prove, “Le Tane” da 5,09 km da ripetere due volte e la famosa “The Legend”. Per un totale di 73,55 km cronometrati.

Buon divertimento a tutti gli equipaggi.

