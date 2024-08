SAN MARINO. TITANO MOTORSPORT AL LAHTI HISTORIC RALLY IN FINLANDIA 

Siamo estremamente felici che la nostra Ford Escort RS sia in Finlandia, più precisamente al Lahti Historic Rally. Il grande equipaggio che la porterà in gara è formato da Zippo coadiuvato alle note dall’esperto Nicola Arena.

I ragazzi proprio in questa giornata hanno effettuato dei test per prenderci confidenza, considerato che per il driver è la prima volta su un posteriore e per Nicola è la macchina che aspettava di navigare da tanto.

Dopo questi km di apprendistato ecco le parole di Zippo: “la macchina è divertentissima, ma c’è da prendere confidenza con la velocità. Ora quello che conta per noi è arrivare in fondo e prendere più punti possibili ma senza tralasciare il divertimento. Grazie a Pajari che ci ha fatto fare un giro con lui per comprendere al meglio questo 2RM.”

Altrettante emozioni sul sedile di destra: “come sai sognavo fin da bambino di salire su questa macchina. -commenta Arena- Ora però che ho messo il casco in testa, il pensiero è a fare bene e prendere punti importantissimi per il campionato. La giornata è stata proficua perché siamo indubbiamente migliorati ma è chiaro che avremo bisogno di fare tanta strada e andare meglio di così.”

Ed ecco che con professionalità ed un pizzico di follia proseguono ad affrontare questo affascinante storico rally.

In questo fine settimana la gara si disputerà su due giornate. Quella del venerdì con tre prove da ripetere due volte: “Ojassuo” di 10,93 km, “Urajärvi” di 10,45 km e su “Ylänne” 12,92 km. Mentre per sabato sempre tre prove con due passaggi ognuna: “Hautjärvi” di 6,87 km, “Koukunmaa” di 13,78 km ed a “Miehola” di 14,82 km.

In bocca al lupo

Addetta stampa Titano Motorsport

Samanta Grossi