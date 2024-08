SAN MARINO. TITANO MOTORSPORT: E’ BRONZO PER “ZIPPO” – ARENA AL LAHTI HISTORIC RALLY 

Si è concluso il sesto round del FIA European Historic Championship lo scorso weekend, nel quale abbiamo visto in azione per la prima volta su Ford Escort della Titano Motorsport: “Zippo” navigato dal professionale Nicola Arena. Per entrambi macchina nuova provata ad un test, solamente il martedì precedente al via del Lathi Historic Rally. Esperienza assolutamente positiva e di apprendistato per l’equipaggio che si è classificato terzo di classe per quanto riguarda gli iscritti all’europeo.

“Ci siamo divertiti – commenta Zippo – ed obiettivo raggiunto che era quello di terminare la gara senza intoppi più avanti possibile, ammetto che ci hanno agevolato gli altri con i ritiri perché noi abbiamo tenuto un passo basso. Bottino pieno di punti per il campionato che ci allunga la distanza con i diretti avversari, mantenendo la leadership che è quello che interessava. Ora andremo all’Elba cercando di incrementare.”

“Sentiamo anche il punto di vista di Nicola Arena: “non siamo andati bene, anche se lentamente siamo migliorati durante la gara, però la gara è stata selettiva e arrivare in fondo è stata un’ottima cosa, ci ha permesso di prendere punti preziosi che, con la sfortuna di Erdi, ci fanno allungare in campionato. E’ stata una bella emozione conoscere questa Ford Escort, sentire un motore aspirato che urla, bello fare dei traversi ma quando si è in gara prevale l’aspetto competitivo cercando di fare il meglio che si può. Macchina della Titano Motorsport top, nessun problema, ragazzi in gamba.”

Prossimo appuntamento il 26-28 settembre al Rally Elba Storico.

Addetta stampa Titano Motorsport

Samanta Grossi