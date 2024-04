San Marino. Titano Trail Run 2024 tributo a Ayrton Senna

Sono stati oltre 300 i partecipanti alla seconda edizione della Titano Trail Run, la manifestazione organizzata dalla Track&Field San Marino e omologata come Gara Nazionale FIDAL-FSAL che, all’interno del programma del festival Energika, ha proposto due gare di trail running, ma anche corse e camminate ludico-motorie in collaborazione con San Marino Nordic Walking.

L’attività sportiva faceva parte anche del palinsesto “Senna 30 Years”, il programma di iniziative dedicate al 30° anniversario della memoria e dell’eredità di Ayrton Senna e nel ricordo di Roland Ratzenberger.

Con la t-shirt gialla dedicata all’iniziativa, i tanti partecipanti si sono cimentati sui quattro diversi percorsi: i due agonistici, di 24 e 13,5 chilometri, e i due non competitivi, di 5 e 2 chilometri.

Particolarmente apprezzati i due tracciati di gara più lunghi, che si sono snodati in alcune zone diversamente inaccessibili di San Marino, tra torrenti e vegetazione boschiva. Percorsi tecnici, resi ancor più complicati dalla scivolosità del terreno ancora bagnato dall’insistente piogga nei giorni precedenti.

Partenza e arrivo dal Campo Bruno Reffi, in centro storico, dove due ali di folla hanno incitato e accolto i partecipanti al traguardo.

Tra i tanti concorrenti al via anche due atleti olandesi, marito e moglie, che girano il mondo per partecipare a gare di trail e che hanno particolarmente apprezzato i percorsi di gara e l’atmosfera di festa attorno alla Titano Trail Run.

I RISULTATI SPORTIVI

Sono Stefano Bertozzi e Oana Alina Popa ad aver trionfato nella gara trail di 24 km. Il primo, portacolori dell’Atletica Cesenatico, ha tagliato il traguardo nella competizione maschile con un tempo di 2 ore e 15 minuti assieme al secondo concorrente, Giuseppe Marini del Maciano Team Runners. Al terzo posto, staccato di 19 minuti, Alex Buchicchio (Luciani Sport Team).

Il primo sammarinese all’arrivo è stato Paolo Mularoni, che ha impiegato un tempo di 2 ore e 53 minuti.

Nella gara femminile, Oana Alina Popa del team Rubicone For Sport ha centrato la vittoria in 2h 27’ minuti, davanti ad Elisa Benvenuti e Debora Lampredi, entrambe della Rimini Marathon, che sono salite sul podio con un tempo rispettivamente di 3 ore e 9 minuti e di 3 ore e 34 minuti.

Podio tutto sammarinese nella gara maschile su percorso di 13,5 chilometri, dove Marco Francioni (Olimpus San Marino) ha tagliato per primo il traguardo in 1h 20’, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Roberto Pazzaglia (1h 25’) e il portacolori della Track&Field San Marino Michele Agostini (1h 27’).

Due le titane sul podio anche nella gara femminile, dove Valentina Venerucci (Olimpus San Marino) si è imposta in 1h 20’ davanti a Chiara Guiducci (Space Running), che ha chiuso al secondo posto in 1h 43’, e all’italiana Luana Leardini (Dynamo Sport), terza in 1h 47’.

Nella speciale classifica Corporate Run, riservata alle squadre amatoriali di amici o colleghi di lavoro, a trionfare è stato il team BP Group, seguito da Olimpus e dal Maastricht Running Tours.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

La macchina organizzativa della Track&Field San Marino non ha tempo per rifiatare. Sabato 18 maggio, dal Piazzale Lo Stradone, sempre nel centro storico di San Marino Patrimonio Unesco, andrà in scena una classica delle podistiche San Marino, il Giro del Monte. Accanto alla prova su strada di 7 chilometri con partenza alle 18.00 è confermato, per il secondo anno consecutivo, anche lo Skytrail Giro del Monte, la versione trail sul tracciato di 9 chilometri sui sentieri attorno al Monte Titano, con partenza alle 16.00.

Ulteriori informazioni e iscrizioni aperte sul sito web www.tfsanmarino.com