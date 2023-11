San Marino torna ad emettere una moneta d’oro

Dal 30 novembre i 20 euro da un quarto di oncia in oro 999

dedicati alle Relazioni fra San Marino e Italia

SAN MARINO (28 novembre 2023) – Poste San Marino Spa Divisione Filatelica e Numismatica torna a proporre una moneta in oro a distanza di tre anni dall’ultima emissione. Dal prossimo 30 novembre sarà disponibile una moneta da 20 euro in oro Fior di conio brillante (BU) 999‰ dedicata alle “Relazioni San Marino-Italia” del peso di un quarto di oncia (7,776 g); caratteristiche che rappresentano una interessante novità rispetto ai requisiti delle monete d’oro realizzate in passato: le nuove monete saranno emesse con purezza pari a 999 millesimi ed un peso espresso in unità di misura riconosciuta in tutto il mondo. La scelta è impreziosita da una tiratura limitata in 750 esemplari.

Il rovescio della moneta realizzata dall’artista Sandra Deiana trae ispirazione dalle classicheggianti ed eleganti iconografie dell’Italia e di San Marino sotto sembianze femminili che lo scultore Enrico Saroldi modellò a inizio anni ’30 del ‘900 per le nuove monete da 5 lire in argento e per la medaglia dedicata all’inaugurazione della ferrovia Rimini-San Marino. Rinnovando tale iconografia in senso moderno, i due mezzibusti femminili sono rappresentati affiancati, su un piano paritario; l’allegoria di San Marino si distingue per un copricapo, un leggero elmo a calotta simbolo di autorità, sull’orlo della scollatura dell’abito è tratteggiato il motto LIBERTAS. L’Italia ha invece il capo sormontato da una corona con torri. Le due donne sollevano in un gesto comune un rametto d’ulivo con frutti: il gesto e il ramo evocano cooperazione, amicizia, i frutti proficui di pace e prosperità che scaturiscono dal rapporto fra le due repubbliche. Gli sguardi delle due figure sono rivolti verso punti diversi di un orizzonte comune, a rafforzare il concetto dell’armonia delle relazioni tra i due paesi pur nelle differenze dovute a identità istituzionali tra loro indipendenti, frutto di evoluzioni e di scelte diverse.

Sul fronte lo stemma della Repubblica di San Marino (bozzettista Antonella Napolione). Trattandosi di un’emissione a tiratura limitata è possibile pre-ordinare la moneta inviando una richiesta all’indirizzo info.dfn@poste.sm entro il 27 novembre 2023.

Valore: €20,00

Metallo: oro 999

Peso: 7,776 g.

Diametro: 22 mm

Bozzettisti: Sandra Deiana (rovescio), Antonella Napolione (dritto)

Tiratura: 750 monete fior di conio brillante (BU)

Coniazione: IPZS – Roma

Prezzo di vendita: € 560,00

Data di emissione: 30 novembre 2023

Poste San Marino