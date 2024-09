San Marino. Torna in campo l’Under 21: domani la sfida all’Italia al “Francioni” di Latina

È la città di Latina la sede dell’ultima trasferta del biennio europeo. La Nazionale Under 21 è arrivata nel Lazio nella tarda mattinata di oggi, qualche ora prima di svolgere l’Allenamento Ufficiale presso lo stadio Domenico Francioni, lo stesso che domani ospiterà (ore 16:45) la sfida fra i Biancoazzurrini e i pari età dell’Italia. Per entrambe le Selezioni – quella di Cecchetti e quella di Nunziata – sarà l’ottavo e terzultimo appuntamento del ciclo europeo. “È una trasferta un pochino atipica perché non ha richiesto un viaggio particolarmente lungo o complicato – il pensiero del CT Matteo Cecchetti – Però è pur sempre una trasferta ed è chiaro che le attenzioni, domani, saranno tutte dedicate ai nostri avversari. Martedì prossimo ritroveremo lo Stadium per la gara con la Turchia che ci proietterà poi all’ultimo appuntamento del biennio, sempre casalingo. In ogni caso, adesso è importante pensare partita per partita. Abbiamo la bellissima opportunità di disputare questa gara con l’Italia e non ci sarà spazio per tatticismi o gestione delle forze. Dobbiamo solo dare il massimo. A fine gara faremo i conti delle energie che abbiamo speso e anche degli inconvenienti di natura disciplinare che potrebbero sorgere, perché abbiamo purtroppo due ragazzi diffidati. Ma per adesso non ci pensiamo. Andremo in campo con un unico obiettivo, che è quello di esprimerci al massimo.”

L’ultimo appuntamento ufficiale dei Biancoazzurrini era stata la trasferta in Norvegia. Ma a giugno si era giocata anche una doppia amichevole non ufficiale con Gibilterra, nella quale la Selezione di Cecchetti aveva fatto vedere grandi cose, collezionando una vittoria e un pareggio e tenendo la porta completamente inviolata nei 180’. “Credo che il nostro percorso abbia evidenziato una crescita netta e accompagnata, negli ultimi tempi, anche da risultati concreti, non solo da buone prestazioni – prosegue il Commissario Tecnico – Con Irlanda e Norvegia eravamo stati molto bravi ma i risultati non erano stati positivi. Con Gibilterra tutto il lavoro è stato trasformato in prove straordinarie, impreziosite da quattro punti virtuali. Perciò per domani mi aspetto una squadra in salute e determinata ad allungare questo trend.”

Prima chiamata ufficiale per Tommy Cervellini, Alberto Riccardi, Mattia Ciacci e Simone Gasperoni. Torna tra i convocati Alberto Tomassini, che mancava dalla gara casalinga con la Norvegia. Ecco la lista completa:

GIOCATORE RUOLO NATO IL CLUB MAGNANI MICHELE Portiere 12/09/2003 SAN MARINO ACADEMY AMICI PIETRO Portiere 27/01/2004 F.C FOSSOMBRONE 1949 BORASCO FABIO Portiere 18/09/2005 SAN MARINO ACADEMY TOMASSINI ALBERTO Difensore 19/02/2002 TRE FIORI F.C. MATTEONI GIACOMO Difensore 11/04/2002 U.S. PIERTACUTA A.S.D. GIAMBALVO ALESSANDRO Difensore 23/04/2003 SAN MARNO ACADEMY SANCISI MATTIA Difensore 13/04/2003 SAN MARINO ACADEMY CIACCI MATTIA Difensore 30/12/2005 SAN MARINO ACADEMY RICCARDI ALBERTO Difensore 01/10/2006 SAN MARINO ACADEMY CIACCI FEDERICO Difensore 03/04/2005 SAN MARINO ACADEMY GUIDI MATTEO Difensore 15/01/2003 F.C. YOUNG SANTARCANGELO GASPERONI SIMONE Difensore 31/10/2005 SAN MARINO ACADEMY GIOCONDI SIMONE Difensore 28/04/2002 TIVOLI CALCIO 1919 CERVELLINI TOMMY Centrocampista 04/08/2006 SAN MARINO ACADEMY TOCCACELI ALEX Centrocampista 16/01/2002 LA FIORITA 1967 PASOLINI FILIPPO Centrocampista 22/02/2003 A.C. JUVENES -DOGANA SANCISI NICOLO’ Centrocampista 13/04/2003 SAN MARINO ACADEMY CHIARUZZI NICOLO’ Centrocampista 28/10/2005 F.C. FIORENTINO CASADEI MARCO Centrocampista 24/07/2006 SAN MARINO ACADEMY SANTI SIMONE Attaccante 03/05/2004 SAN MARINO ACADEMY GASPERONI MARCO Attaccante 16/05/2004 SAN MARINO ACADEMY

FSGC