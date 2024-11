San Marino. Torna la web serie di Febal Casa: una seconda stagione piena di novità e sorprese

San Marino, 11 novembre 2024 – Febal Casa, uno dei marchi di riferimento nel mondo dell’arredamento per interni in Italia e all’estero, riaccende i riflettori sulla sua fortunata web serie, ideata dall’agenzia creativa Gibbo&Lori. Dopo il successo della prima stagione torna da oggi, 11 novembre, con una nuova serie ricca di episodi inediti e momenti imperdibili.

Dopo aver conquistato il pubblico, i protagonisti Joseph e Serena tornano a raccontare la loro quotidianità, tra ironia e spontaneità, trasportando gli spettatori nel cuore di un racconto autentico e divertente all’interno di ambienti firmati Febal Casa.

Quest’anno, la grande novità è la partecipazione della coppia a situazioni tipiche della vita quotidiana e battute spiritose legate al celebre show televisivo Grande Fratello, di cui Febal Casa è partner per l’edizione 2024. Joseph e Serena esploreranno i diversi ambienti della casa, dalla cucina al living, alla zona notte rivelando, in un gioco di complicità e leggerezza che saprà coinvolgere il pubblico, quanto l’ambiente domestico possa essere specchio di chi lo vive.

Con episodi che toccheranno i diversi momenti speciali dell’anno, la serie accompagnerà gli spettatori fino al 2025, rafforzando il legame tra il brand e la sua community di follower. E tra una risata e l’altra, sarà impossibile non desiderare una casa come quella di Joseph e Serena.

Gibbo&Lori, menti creative dietro il successo della prima stagione, tornano a guidare la produzione con il loro approccio inconfondibile, fatto di sceneggiature frizzanti e attenzione ai dettagli. La sinergia tra i due creativi e Febal Casa è tangibile, offrendo al pubblico un’esperienza unica di brand entertainment.

Con questa web serie, Febal Casa non si limita a mostrare i propri arredi, ma li fa vivere, li anima attraverso la quotidianità dei protagonisti, dimostrando come gli arredi del brand sappiano adattarsi alle esigenze reali e ai momenti più spontanei della vita. Joseph e Serena rappresentano il “vicino della porta accanto”, in cui ognuno può identificarsi, e trasmettono alla perfezione i valori Febal Casa: design, calore e versatilità.

La serie, girata negli appartamenti della Housing & Hospitality Division del Gruppo Colombini e nel flagship store di Milano a Brera, è parte di una comunicazione integrata più ampia e sarà visibile sui canali social del brand.