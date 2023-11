San Marino. Tornano i Natali da sogno firmati NexTime Eventi

NexTime Eventi si occupa ormai da molti anni, di realizzare e curare gli show, le luminarie, gli allestimenti e le scenografie natalizie di alcune fra le più note realtà turistiche italiane.

L’agenzia internazionale di Alberto Di Rosa ha inaugurato lo scorso week end “Il Natale delle Meraviglie” della Repubblica di San Marino che propone, sotto la direzione artistica di Simone Ranieri, oltre un mese di spettacoli, allestimenti, attrazioni, family show e luminarie in un percorso immersivo che trasforma il Centro Storico della più antica Repubblica del Mondo, Patrimonio UNESCO, in un “Mondo più dolce”. Il tema, quello dei dolci, del cioccolato, dei candy e delle golose specialità natalizie viene declinato nella “dolcezza” d’animo in un momento storico in cui si punta a lasciare nei turisti anche messaggi di pace e serenità.

Tradizione e continuità per la Repubblica di San Marino, innovazione e glam per il centro di Milano Marittima, località turistica nota per il divertimento estivo a cui NexTime ha proposto un Natale ricercato e di tendenza. Per Milano Marittima, in continuità con il progetto “Mi.Ma.Dream” che diventa “Mi.Ma.Dream SuperXmas” verrà realizzato l’Artic Circle, la seconda pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande d’Europa con oltre 1000 metri quadrati di superficie sulla quale potersi divertire (Rotonda 1° maggio) e dove poter godere di luci di musica, neve, luci ed effetti speciali. Viale Gramsci e Viale Matteotti saranno trasformati nel “Liberty District” grazie all’illuminazione all’installazione di luminarie nel classico stile liberty mentre Viale Ravenna e Viale Forlì saranno i viali dell’Eco Christmas District con centinaia di mongolfiere luminose appese.

NexTime Eventi si è occupata, in questa intensa stagione invernale, anche degli allestimenti di San Marino Outlet Experience, dove ha installato una vera giostra dei cavalli d’epoca realizzata nel 1800. L’agenzia di Alberto Di Rosa si occupa anche degli appuntamenti natalizi dei punti vendita Prenatal e Arcaplanet in tutta Italia.

San Marino, 29 novembre 2023

NEXTIME EVENTI

NexTime Eventi, l’agenzia internazionale di Alberto Di Rosa è partner delle aziende che sognano in grande e che intendono sfruttare tour, show e attività di marketing diretto per la loro promozione, a tal proposito l’organizzazione dell’agenzia ha raggiunto le grandi multinazionali nel campo del lusso, del divertimento, del beverage e del turismo con accordi recenti sviluppati anche nei settori pet-food e abbigliamento. NexTime Eventi collabora con istituzioni pubbliche e amministrazioni locali per grandi progetti di promozione turistica, eventi, show, concerti e appuntamenti stagionali di prestigio. Da anni l’agenzia sammarinese è specializzata nell’organizzazione di format immersivi e attività di intrattenimento legate al Natale.