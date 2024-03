San Marino. Torneo dei Castelli/Tutto il Titano gioca a pallavolo!

San Marino. E’ partita a febbraio e si è conclusa domenica 10 marzo la prima edizione del Torneo dei Castelli di pallavolo, organizzata dalla Fspav in collaborazione con la Beach & Park Volley. La manifestazione era aperta a ex giocatori e amanti della pallavolo over 18 non tesserati. La formula, molto intrigante e popolare allo stesso tempo, prevedeva la presenza in campo di tre uomini e tre donne contemporaneamente.

Il coordinatore della manifestazione, Dario Rocha, allenatore della B&P Volley, ha svolto un lavoro egregio con i gruppi, riuscendo a catalizzare l’interesse e la passione per la pallavolo di numerosi sammarinesi dando vita ad una competizione inedita che ha visto la partecipazione di sei castelli della Repubblica.

Domenica 10 marzo, si è vissuta la giornata finale in un pomeriggio intenso durante il quale si sono giocate le ultime due gare del torneo. Con un finale thrilling si è piazzato al primo posto il Castello di Borgo Maggiore che ha potuto festeggiare alla presenza del proprio Capitano di Castello, grazie a un solo punto di vantaggio su Serravalle e tre su Fiorentino, giunto sul gradino basso del podio. A seguire: Domagnano con sei punti, Acquaviva con quattro e Chiesanuova con tre. Tutte le squadre si sono dimostrate molto coinvolte e cariche agonisticamente, desiderose di ben figurare davanti ad un pubblico sempre molto numeroso.

Visto l’indubbio successo sportivo e di “fans”, Federazione e Beach & Park Volley danno appuntamento a tifosi e atleti all’edizione 2025 quando un secondo Castello avrà la possibilità di incidere il proprio nome sulla coppa del vincitore!

Nelle foto: Borgo Maggiore premiato da Federico Valentini, segretario Fspav e la foto di gruppo di tutti i giocatori dei sei castelli.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino

San Marino, 11 marzo 2024