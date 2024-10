San Marino. Torneo di Sviluppo: San Marino cede immeritatamente alle Isole Faroe

Nell’ultimo incontro del Torneo di Sviluppo U15 organizzato in Albania, partono meglio i Titani – opposti ai pari età delle Isole Faroe. Mazza guadagna il fondo per poi innescare Monaldi, impreciso al tiro. Alla prima sortita, gli avversari passano: bel lavoro di Højgaard che duetta con Hansen, a segno dalla distanza infilando il pallone all’incrocio dei pali. Pronta reazione dei ragazzi di Vanni, ancora pericolosi con le traiettorie di Mazza che, stavolta da piazzato, recapita sulla fronte di Prendi che spedisce a lato. Sul versante opposto, Jacobsen regala un brivido alla formazione sammarinese, centrando in pieno la traversa da limite dell’area. Gara aperta, nella quale i Biancazzurrini inseguono il secondo gol consecutivo: Aureli, sempre su invenzione di capitan Mazza, sfiora il secondo palo.

Al rientro dall’intervallo, i due CT confermano le scelte iniziali e – come in avvio di gara – è San Marino a rendersi pericoloso per primo, stavolta con l’iniziativa di Montali che innesca il doppio tentativo di Aureli prima e Mazza poi. A metà frazione i Titani tornano ad affidarsi alle geometrie di Mazza, che mette in moto Augusto Ceccoli: la sua conclusione chiama in causa Olsen, che si disimpegna allungando la traiettoria in corner. Benché non eccessivamente prolifici in termini quantitativi, i ragazzi di Jógvan Martin Olsen costruiscono occasioni da rete qualitativamente notevoli. Così al 76’, quando l’anticipo di Hansen sul rinvio di Michelotti gli permette di organizzare la battuta a rete dal limite, di un soffio imprecisa. San Marino ci prova senza riserve, esponendosi anche a pericolose ripartenze nel tentativo di ingrossare la propria presenza nella metà campo d’attacco. Mazza si mette in proprio allo scadere del 90’, liberando un tiro di poco alto. Nel corposo recupero si segnala l’ennesima incursione di Mazza, stavolta neutralizzato dal portiere avversario.

Torneo di Sviluppo Under 15, 3. giornata | Isole Faroe – San Marino 1-0

ISOLE FAROE

Olsen, Reynatrøð, Viderø (55’ Mittúni), Toyt, Højgaard (55’ Nolsøe), Linklett (86’ Begerau), Hansen, Jacobsen, Fossabrúgv, Laursen, Poulsen (55’ Jónsson)

A disposizione: Codron, Dahl, Vesturdal

Allenatore: Jógvan Martin Olsen

SAN MARINO

Michelotti, Aureli, A. Ceccoli, Baggiarini (70’ Angelini), Della Balda, Mazza, Monaldi (90+1’ Amati), Montali (87’ M. Ceccoli), Montebelli, Piergiacomi, Prendi

A disposizione: Fabbri, Frulli, Gasperoni, Lepri, Renzi, Testoni

Allenatore: Dario Vanni

Arbitro: Kushta (ALB)

Assistenti: Lulja (ALB) e Gashi (ALB)

Quarto ufficiale: Doci (ALB)

Marcatori: 13’ Hansen

Ammoniti: Mazza, Aureli

