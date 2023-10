San Marino. TOUR MUSIC FEST 2023 – dal 27 novembre al 2 dicembre 2023

CON BEPPE VESSICCHIO, KARA DIOGUARDI di AMERICAN IDOL, ENSI, PAOLA FOLLI, MONICA HILL, GIUSEPPE ANASTASI e molti altri grandi artisti e professionisti della musica italiana e internazionale.

TOUR MUSIC FEST 2023: THE EUROPEAN MUSIC CONTEST

15a edizione

Le migliori 600 formazioni artistiche emergenti provenienti da tutta Europa, selezionate su oltre 18.000 partecipanti, si riuniscono nella Repubblica di San Marino per realizzare il loro sogno.

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, dal 27 novembre al 2 Dicembre torna, nella meravigliosa cornice della Repubblica di San Marino, il Tour Music Fest – The European Music Contest.

Il più grande conocorso musicale d’Europa porterà in scena, oltre 600 formazioni artistiche provenienti da Austria, Germania, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svizzera e San Marino, che si daranno battaglia a colpi di note nei migliori teatri della Repubblica per le fasi finali del contest e raggiungere il loro sogno.

Oltre 50 eventi gratuiti per un festival ricco di spettacoli, concerti e masterclass con i grandi artisti e professionisti del settore oltre a centinaia di performance musicali dei migliori artisti e band emergenti provenienti da tutta Europa.

Tutto rigorosamente dal vivo e in compagnia di grandi Artisti e personaggi come Beppe Vessicchio, Ensi, Kara DioGuardi, ex giudice di American Idol, Paola Folli, Mazay DJ, Giuseppe Anastasi, Francesco Rapaccioli (preparatore vocale di Lazza e Irama), i coach del Tour Music Fest e molti altri professionisti del settore che si alterneranno tra performance, masterclass di formazione musicale e in veste di giudici durante le finali del Tour Music Fest 2023.

“Rispetto alla precedente edizione del Tour Music Fest da quest’anno il contest è tornato in europa in un tour che ha coinvolto ben 9 nazioni” ha dichiarato Gianluca Musso, direttore del Tour Music Fest che continua ”Sarà una settimana in cui San Marino sarà il cuore pulsante della musica emergente Europea, un occasione perfetta per godere della nuova musica e dei miti della musica italiana e internazionale, che si metteranno a disposizione del pubblico e degli artisti emergenti per offrire buona musica, esperienze, formazione e supporto alle nuove leve della musica. Ringraziamo la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino per tutto il supporto ricevuto per la riconferma di questo grande evento”

IL PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI

Il festival, patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, le Poste, Cooperazione, Expo di San Marino, si svolgerà nei maggiori teatri sammarinesi con un programma ricchissimo di appuntamenti, tra i quali, lo spettacolo “Queen at The Opera – Redux”, il più grande omaggio ai Queen mai realizzato in programma l’1 Dicembre alle 21:00 al Teatro Nuovo di Dogana, lo show impegnato in un tour nei più grandi teatri italiani ed europei arriva a San Marino, per 90 minuti di puro spettacolo, una grande Live Band, un quartetto d’archi e tre cantanti accompagnati da grandi effetti visivi per un’immersione totale nella musica dei Queen, di Freddy Mercury e dei loro maggiori successi.

SABATO 2 Dicembre alle ore 21:00, sempre al Teatro Nuovo di Dogana, andrà in scena la finalissima Tour Music Fest, dove i migliori artisti emergenti selezionati in tutta Europea, tra cantanti, rapper, band e DJ si sfideranno a suon di note, al cospetto di Beppe Vessicchio, Kara Dio Guardi e una giuria internazionale, per vincere il titolo “Artist of The Year” e portare a casa un budget di 10.000 Euro per la realizzazione di un album, un tour di concerti e molti altri premi in palio. (In prevendita su TicketOne)

LE MASTERCLASS E GLI INCONTRI ARTISTICI

Scopo della manifestazione è quello di offrire agli artisti emergenti un’esperienza formativa, oltre che performativa. Infatti durante tutta la settimana saranno moltissime le Masterclass e gli incontri artistici gratuiti dedicati a chi vuole fare musica. Oltre 50 eventi gratuiti per vivere la musica a 360°.

Si inizia presso la Sala Little Tony, il 27 Novembre con la masterclass di DJ Mazay “Come costruire una carriera da DJ”, il 28 Novembre con l’incontro artistico con Ensi, dedicato al mondo del Rap e il 29 e il 30 Novembre, con l’influencer Annalù e la Sammarinese Monica Hill per parlare di Interpretazione e della professione del cantante.

Il 29 Novembre presso il Teatro Titano andrà in scena le Masterclass di Giuseppe Anastasi, tra i più prolifici autori italiani, per una masterclass sul songwriting, e ancora il 30 Novembre, saremo in compagnia della famosa cantante Paola Folli e di Francesco Rapaccioli, preparatore artistico di Lazza e Irama nelle ultime due edizioni di San Remo, per due masterclass sulla tecnica vocale e sulla preparazione artistica.

Il 2 Dicembre sempre presso il Teatro Titano sarà la volta del M° Beppe Vessicchio, direttore della commissione italiana del Tour Music Fest, che terrà una masterclass sulla “Verità artistica nella musica” e ancora l’americana Kara DioGuardi, autrice e produttrice per Pink, Anastacia, Laura Pausini, Britney Spears e molti altri artisti di livello mondiale, che terrà una masterclass sull’identità artistica.

All’interno del programma sono presenti molte altre masterclass e incontri con grandi professionisti del settore, sul sito ufficiale della Manifestazione (festival.tourmusicfest.it) è possibile consultare l’elenco completo.

IL MUSIC CONTEST

Durante i 6 giorni di festival saranno oltre 600 gli artisti e le band, provenienti da tutta Europa, che si daranno battaglia sui palchi dei teatri sammarinesi. Un turbine di performance di cantanti, rapper, Musicisti e Dj emergenti di grande talento che daranno il massimo per impressionare pubblico e giuria.

Si inizia Lunedi 27 e Martedi 28 Novembre, presso la Sala Little Tony, dedicata al grande artista di origini sammarinesi, con il DJ contest del Tour Music Fest in cui Dj e producer emergenti mostreranno le loro capacità alla console al cospetto di Mazay Dj, noto dj italiano che durante la sua carriera ha suonato nei più importanti club italiani e internazionali.

Martedi 28 presso la Sala Little Tony, sarà la volta del Rap contest in cui i migliori Rapper emergenti si alterneranno sul palco per far ascoltare le loro barre e le loro performance al cospetto di Ensi, miglior freestyler italiano ed esponente di spicco della scena Rap del nostro Paese. In contemporanea, nella stessa giornata, andranno in scena presso il Teatro Titano, le finali musicisti e musicisti Junior del TMF, che porterà in scena le performance dei migliori batteristi, pianisti, chitaristi e bassisti selezionati durante il tour internazionale in lizza per vincere i premi offerti da Algam Eko, il più grande distributore di strumenti musicali in Italia.

Da Mercoledi 29 a Giovedi 30 Novembre sarà la volta dei cantanti e dei cantautori del Tour Music Fest, che con le loro voci e le loro canzoni si esibiranno presso il Teatro Titano e la Sala Little Tony al cospetto della commissione TMF che vedrà come ospite speciale Paola Folli, Francesco Rapaccioli, Vlter Sacripanti (autopre e musicista per Nek, Ivana Spagna e molti altri) oltre a Francesco Gazzè, Giuseppe Anastasi (autore di Arisa e Michele Bravi) e molti altri professionisti del panel del Tour Music Fest.

Giovedi 30 Novembre, presso la Sala Little Tony, sarà la volta del Band Contest “Riunite la band” realizzato in collaborazione con Riunite, il lambrusco più bevuto al mondo, che premierà la migliore band con la produzione di un singolo presso gli Abbey Road Studios di Londra.

Partner della manifestazione: Segreteria di Stato per il Turismo, Ufficio del Turismo di San Marino, Riunite, Algam Eko, Today, Briidge app.

