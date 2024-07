San Marino. TRACCE POETICHE IN LUOGHI DESUETI: martedì 23 luglio Podere Lesignano, a Serravalle, concerto di Sugarpie & the Candymen LET IT SWING

Martedì 23 luglio, per la rassegna TRACCE POETICHE IN LUOGHI DESUETI alle ore 21.00 presso il Podere Lesignano di Serravalle una serata all’insegna della musica swing anni ‘30 e gipsy con il concerto LET IT SWING del gruppo Sugarpie & the Candymen.

Il quintetto composto dalla cantante Miss “Sugarpie”, Georgia Ciavatta, e dai suoi Candymen: Jacopo Delfini (chitarra gipsy e armonie vocali), Renato Podestà (chitarra elettrica e armonie vocali), Roberto Lupo (batteria) e Jacopo Sgarzi (contrabbasso), uniscono la loro comune passione e danno vita ad una band che in modo originale unisce svariati generi musicali come swing, gipsy jazz, blues, soul e pop.

La loro musica è una collezione di elaborati riarrangiamenti di famose hit che spaziano da Prince ai Beatles, da Blondie ai Queen.

Per arricchire ulteriormente il sound, negli anni il gruppo ha avuto l’opportunità di collaborare in tour e in studio con diversi brillanti musicisti italiani e americani, fra i quali: Michael Supnick, Dean Zucchero, Paolo Tomelleri, Rudy Migliardi, Gregory Agid, Davide Ghidoni, Gianni di Benedetto e Mattia Cigalini.

Sugarpie & the Candymen all’AsconaJazz Festival nel 2011 vincono il premio del pubblico e il gruppo si aggiudica l’opportunità di calcare lo stesso palco nell’edizione successiva.

Il gruppo vanta anche una fruttuosa collaborazione artistica con il Maestro Renzo Arbore che li porterà sul palco del Concerto di Natale in Vaticano. Nel luglio 2015 la band viene invitata a Umbria Jazz e si esibisce in ben 20 concerti sul palco dei Giardini Carducci di Perugia.

Prima del concerto, dalle ore 19.00 per chi lo desidera, sarà possibile gustare un aperitivo in vigna a base di prodotti a km0 a cura del Podere Lesignano prenotando al tel.3337935849

Per il concerto l’ingresso ha un costo di € 5,00, i posti sono limitati, si consiglia la prenotazione a Istituti Culturali: info.istituticulturali@pa.sm tel. 0549 882452.

Info: www.sanmarinoteatro.sm oppure Facebook e Instagram