San Marino. Tragedia nel centro storico: cagnolina muore in circostanze sospette, scatta la denuncia

Un noto commerciante del centro storico ha condiviso sui social la tragica notizia della morte della sua cagnolina, Miky, avvenuta in circostanze che il proprietario ritiene non naturali. La piccola, già segnata da un passato difficile e abbandonata due volte, era diventata parte integrante della famiglia, donando amore e affetto.

La morte di Miky si è verificata dopo una passeggiata in un’area verde di Via del Voltone, dove il proprietario ha notato un rapido deterioramento delle condizioni di salute della cagnolina, culminato nel decesso durante la notte. Di fronte a questa situazione, il commerciante ha immediatamente avanzato il sospetto di avvelenamento, alimentando preoccupazioni tra i residenti riguardo a un possibile “killer dei cani”. Tuttavia, le autorità, inclusa la Gendarmeria, stanno conducendo accertamenti e al momento non ci sono prove concrete a sostegno di tali ipotesi. Non sono stati rinvenuti bocconi avvelenati nella zona della passeggiata, ma le forze dell’ordine invitano a rimanere vigili e a segnalare eventuali informazioni.

Emanuela Stolfi, Presidente dell’APAS, ha espresso la speranza di non rivivere situazioni simili a quelle del passato, in cui si erano registrati avvelenamenti seriali di animali. Ha inoltre sottolineato come l’associazione stia lavorando su una proposta di legge per inasprire le pene per maltrattamenti e uccisioni ingiustificate di animali, ispirandosi a normative più severe in vigore in Italia.

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti degli Animali, l’APAS ha lanciato un appello per garantire il benessere degli animali domestici e selvatici, sottolineando l’importanza di proteggere il loro diritto a una vita serena e in armonia con l’ambiente.