San Marino. Trasferta a Roma, ai Musei Vaticani, per gettare le basi per nuove forme di collaborazione

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura di San Marino, Andrea Belluzzi, insieme a Paolo Rondelli, direttore degli Istituti Culturali di San Marino, e Maria Alessandra Albertini, ambasciatore di San Marino presso la Santa Sede, hanno recentemente visitato i Musei Vaticani a Roma. Durante la visita, hanno incontrato Barbara Jatta, la direttrice dei Musei Vaticani, per discutere e gettare le basi per nuove forme di collaborazione tra la Repubblica di San Marino e una delle istituzioni museali più rinomate al mondo, i Musei Vaticani. Questa collaborazione prevede iniziative sinergiche, come un ciclo di conferenze con esperti dei Musei Vaticani, fra cui la stessa Barbara Jatta.

Parallelamente, il giorno prima della visita ai Musei Vaticani, Belluzzi, accompagnato da Paolo Rondelli e da Filippo Francini, direttore di Dipartimento Istruzione e Cultura e ambasciatore di San Marino in Brasile, ha incontrato l’ambasciatore del Brasile nella Repubblica di San Marino, Renato Mosca. Durante questo incontro, hanno discusso il rinnovo e l’implementazione di accordi relativi allo scambio di studenti e docenti, scambi culturali, il prestito di opere d’arte per mostre e la produzione di eventi culturali. Un appuntamento importante è già stato fissato: San Marino ospiterà artisti brasiliani per il 40esimo anniversario delle relazioni consolari tra San Marino e Brasile, un evento che rafforzerà ulteriormente le relazioni tra i due Paesi.