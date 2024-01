San Marino. Trasformazioni economico-sociali, seminario online. “Le competenze richieste oggi e nel futuro: trasformazioni nell’economia e nella società. Mercoledì 24 gennaio ore 10:30

?

L’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio ha organizzato per mercoledì 24 gennaio, alle ore 10:30, un seminario online per affrontare le trasformazioni nell’economia e nella società, in un’ottica di competenze richieste oggi e nei prossimi anni.

Sempre più spesso, le richieste dal mondo del lavoro si intersecano con nuovi saperi e ambiti: dalle competenze STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica), alla parità di genere, all’economia circolare.

È indiscutibile l’esigenza di affrontare, anche nel nostro Paese, la questione delle competenze lavorative con maggior vigore e con il coinvolgimento di tutte le parti sociali, con uno sguardo agli sviluppi nei percorsi di formazione e alla loro integrazione con le politiche del lavoro.

E’ in quest’ottica che si inserisce l’iniziativa di Agenzia-Camera di Commercio, che ha coinvolto relatori di grande spessore, come la Dott.ssa Rossella Fasola – Public Affairs Manager RANDSTAD e il Prof. Stefano Zamagni – economista UNIBO, i quali illustreranno come affrontare in maniera proattiva sfide e opportunità di portata epocale.

Avvieranno il seminario i saluti introduttivi dei Segretari di Stato per l’Industria – Avv. Fabio Righi, per l’Istruzione e l’Università – Avv. Andrea Belluzzi, per il Lavoro – Dott. Teodoro Lonfernini, per gli Affari Interni e la Funzione Pubblica – Avv. Gian Nicola Berti. Modererà il Direttore Generale di ASE-CC – Dott. Denis Cecchetti.

Per iscriversi è necessario compilare il form al seguente link https://news.camcom.sm/webinar-economia-sanmarino-competenze entro e non oltre lunedì 22 gennaio 2024

Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A.