San Marino. Tre Fiori FC. Mercato: l’attaccante Matteo Prandelli in gialloblù

Il mercato del Tre Fiori inizia a suon di gol: c’è l’attaccante Matteo Prandelli

Classe 1988 tanta esperienza in Italia e 37 gol segnati nelle ultime stagioni alla Cosmos

“Conoscere già il campionato sammarinese mi permette di mettermi subito a disposizione di questo gruppo rinnovato per contribuire a creare l’amalgama necessaria. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura al Tre Fiori che mi regala tanti stimoli nuovi”

Il Tre Fiori inizia il mercato con il botto. Dopo le conferme dei pezzi pregiati, il primo volto nuovo in casa gialloblù è un attaccante esperto, che ha già strabiliato a suon di gol nel campionato sammarinese. Il primo rinforzo per mister Girolomoni è Matteo Prandelli. Dopo due stagioni super alla Cosmos (23 e 19 gol tra campionato, playoff e Coppa Titano) e con una lunga esperienza nei campionati italiani di Serie C e serie D, l’attaccante bresciano classe 1988 è pronto a continuare in gialloblù il suo percorso sul Titano.

“Di esperienza ne ho fatta tanta in giro per l’Italia, ma anche a San Marino – sorride Prandelli –. Il fatto di conoscere già il campionato sammarinese mi permette di mettermi subito a disposizione di questo gruppo rinnovato per contribuire a creare l’amalgama necessaria. Al primo impatto può essere dura calarsi in questa realtà, invece io a San Marino mi sono trovato subito benissimo, sia sul campo che fuori e non vedo l’ora di iniziare questa avventura al Tre Fiori che mi regala tanti stimoli nuovi”.

Come è arrivata l’idea di vestire gialloblù? “Fin dal primo contatto con il direttore sportivo Lo Russo ho capito che c’era una forte volontà di avermi in rosa e di mettermi al centro di un bel progetto. Anche la prima impressione con il mister e il resto della società è stata ottima, quindi non mi è rimasto altro da fare che scegliere il Tre Fiori”.

Che obiettivi stagionali vi siete dati? “Quasi superfluo parlare di obiettivi quando vesti la maglia della società più titolata del campionato. Sarebbe come dire che in Serie A la Juventus non punta al titolo solo perché ha cambiato allenatore o inizia un nuovo ciclo. Sappiamo che ci sono squadre molto attrezzate, ma noi potremo dare fastidio a tutti. Abbiamo grande entusiasmo e anche se per creare un gruppo nuovo ci vuole tempo, sono convinto che dando tutti il massimo potremo toglierci grandi soddisfazioni”.

Per chi ancora non conosce bomber Prandelli ci sono i numeri delle reti segnate a parlare di lui. A livello di caratteristiche tecniche invece? “Sono un attaccante a cui piace stare in area, aspettare la palla buona e fare gol. Spero di continuare il trend iniziato a San Marino per portare il Tre Fiori ai primi posti, nelle posizioni che gli competono”.

Tre Fiori FC