San Marino. Tre Fiori. Stasera il match con la Libertas: Pesaresi indossa i panni dell’ex

Il difensore del Tre Fiori, Federico Pesaresi veste i panni dell’ex contro la Libertas

“Hanno ottime individualità, ma se giochiamo da Tre Fiori tenendo il ritmo alto, possiamo fare una partita importante. Di sicuro andremo in campo per vincerla”

Il Tre Fiori mette la Libertas nel mirino. Stasera in campionato (ore 21:15 a Montecchio) e poi martedì in Coppa Titano, i ragazzi di mister Girolomoni sono pronti ad affrontare un doppio impegno che vede il difensore Federico Pesaresi vestire i panni dell’ex dopo le 5 stagioni giocate con i granata.

“La cosa importante non è l’avversario, ma l’obiettivo che ci siamo prefissati e cioè di dare continuità a questo buon inizio – spiega Pesaresi -. Incontrare la Libertas sarà sicuramente particolare, ci ho trascorso cinque anni e ho dato tutto per quella squadra. Anche se da allora hanno cambiato molto, conosco alcuni dei giocatori rimasti e anche qualche nuovo arrivato. Hanno ottime individualità, ma se giochiamo da Tre Fiori, tenendo il ritmo alto, possiamo fare una partita importante. Di sicuro andremo in campo per vincerla”.

Arrivarci in campionato a punteggio pieno dopo due partite vi può dare una spinta in più? “Abbiamo fatto due bei risultati, ma dobbiamo continuare a guardare partita per partita: è davvero troppo presto per pensare alla classifica, anche perché ancora non si conosce bene il valore di tutte le avversarie. Siamo una squadra giovane, che si è appena conosciuta e abbiamo ampi margini di miglioramento: se continuiamo a seguire le idee del mister possiamo costruire qualcosa di importante”.

Un percorso di crescita che passa anche dal riuscire a mantenere la porta inviolata, cosa che per un difensore come Federico Pesaresi è uno dei primi pensieri. “Riuscire a non prendere gol significa già partire da un’ottima base, poi davanti abbiamo attaccanti in grado di poter indirizzare la partita in ogni momento. Personalmente mi trovo bene in tutti i ruoli difensivi: ho giocato sia da terzino che da centrale e da braccetto l’idea di gioco del mister mi piace, portare pressione a tutto campo e giocare uno contro uno sono tra le mie caratteristiche. Il gol? Qualcuno nelle gambe ce l’ho e giocando da terzino ne ho segnati anche 5 in una stagione. Qualche gol spero di regalarlo anche al Tre Fiori e ai nostri tifosi”.