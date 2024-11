San Marino. Tre nomadi arrestati dalla Polizia Civile allo Stradone.

Un’operazione di polizia a San Marino Città ha portato al fermo di tre persone, una delle quali con documento d’identità italiano, intorno alle 16:00. Un’utilitaria, dopo aver percorso Piazzale Lo Stradone ad alta velocità, ha svoltato in un parcheggio, dove tre individui sono scesi rapidamente. Un agente della Polizia Civile è intervenuto prontamente, intimando loro di fermarsi, presumibilmente usando un taser. Sul posto sono giunte tre pattuglie della Polizia Civile e una della Guardia di Rocca. I fermati, sospettati di tentato furto, sono stati condotti al Comando per accertamenti. Non sono state rinvenute armi, ma si ipotizza un collegamento con un evento di numismatica al Palazzo Kursaal. L’operazione è ancora in corso.