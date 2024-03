San Marino. Tre Penne, battuta d’arresto anche in Campionato: Parma e Angelini decidono la sfida

25’ giornata Campionato Sammarinese BKN301 2023-2024

Tre Penne 0-2 Domagnano

Tre Penne (4-3-3)

Migani; Barretta, Lombardi, Rosini, Nigretti; Righini, Battistini (11’st Lorenzo Gasperoni) (37’st Alex Gasperoni), Scarponi; Dormi, Badalassi, Giovagnoli (11’st Poggi)

A disposizione: Dalla Libera, Cotumaccio, Giacomo Zafferani, Magrotti, Zeka, Pieri

Allenatore: Stefano Ceci

Domagnano (4-4-2)

Colonna; Perazzini, Parma, Baffoni, Merendino; Nanni, Gregori, Buda (26’st Babboni), Giovanardi (47’st Semprini); Ferraro (21’st Mattia Ceccaroli), Angelini (47’st Crescentini)

A disposizione: Batori, Faetanini, Ricchi, Nicola Zafferani, Caprili

Allenatore: Paolo Rossi

Arbitro: Gonçalves

Assistenti: Guiu – Pinilla

4° Ufficiale: Casado

Ammoniti: 36’pt Angelini (D), 25’st Baffoni (D), 29’st Nigretti (TP), 39’st Badalassi (TP),

Marcatori: 3’st Parma, 37’st Angelini

DOMAGNANO – Dopo l’infrasettimanale di Coppa Titano, il Tre Penne torna in campo contro un Domagnano in serie positiva e squadra ben organizzata. Le due formazioni si studiano per più di mezzora, con la formazione di Città che prova a gestire cercando uno spiraglio per sfondare, ma invano. La prima fiammata arriva solamente al 32’, cross di Michael Battistini per il colpo di testa di Badalassi che finisce a lato. Ancora Tre Penne che ci prova con Lorenzo Dormi, conclusione dai 20 metri con il mancino, pallone che rimbalza davanti a Colonna, costretto alla parata in due tempi.

Nella ripresa per sbloccare la partita bastano soli 3’ con Michele Parma, che disegna una parabola perfetta sulla punizione dal limite e Migani non può nulla per evitare il gol del vantaggio avversario. Il Tre Penne prova l’immediata risposta con due conclusioni dal limite, ci provano sia Righini che Battistini ma non creano problemi a Colonna. I biancazzurri ci provano con la stessa arma con cui il Domagnano ha segnato, ovvero la punizione dal limite: Righini spedisce di poco alto, dando solo l’illusione del gol. Alla mezzora Scarponi prova il gol della domenica con il tiro al volo con il mancino, la conclusione dell’ex Sammaurese è imprecisa. Il Domagnano ipoteca la vittoria finale a 8’ dal termine della sfida, Angelini stoppa e si gira, sinistro rasoterra sul primo palo che non lascia scampo a Migani. Al novantesimo Badalassi ci prova con una rovesciata sulla quale Colonna respinge per deviare in corner. Sul sintetico di Domagnano la gara termina dopo 5’ di recupero, il Tre Penne tornerà in campo mercoledì sera nel ‘derby della Funivia’ contro la Libertas per mantenere saldo il suo terzo posto in classifica.