San Marino. TRE PENNE. Conferme per tre giovanissimi biancazzurri

In attesa del sorteggio di UEFA Europa Conference League che si terrà martedì 18 giugno, il Tre Penne prosegue con i rinnovi dei propri giocatori.

Questa volta è il turno della linea verde della società con le conferme di Elia Di Giuli, portiere classe 2004; Samuele Magrotti, centrocampista classe 2003 e Luca Cecchetti, attaccante del 2000.

Sfortunatamente per Di Giuli un infortunio al legamento crociato del ginocchio destro l’ha tenuto lontano dai campi da gioco per tutta la stagione, ma l’estremo difensore è pronto a ripartire con tanta voglia di lavorare. “Ho sicuramente voglia di ripartire, ma lo farò con una nuova consapevolezza e sto facendo di tutto per rimettermi in forma nel modo migliore – afferma Di Giuli -. Per me poter lavorare con un portiere di assoluto livello come Migani è molto importante, sono convinto di poter imparare ancora tanto da uno come lui e, come abbiamo visto in questa stagione, sarà decisivo farsi trovare sempre pronti qualora l’occasione dovesse presentarsi”.

Chi ha trovato spazio, spesso a partita in corso, è stato Samuele Magrotti, arrivato nel mercato di gennaio dal Cailungo. “I primi sei mesi qua sono stati personalmente molto positivi, ogni allenamento con i miei compagni mi faceva fare un piccolo step che poi mi ha portato anche a guadagnarmi fiducia e minuti preziosi – ha detto Magrotti -. Tutto quello che tecnicamente e mentalmente ho potuto migliorare grazie all’aiuto di compagni e Società negli ultimi mesi, sono sicuro che potrà mettermi nella condizione di esprimermi al meglio per alzare ulteriormente il mio livello e aiutare ancora di più la squadra nella prossima stagione”.

Due gol e 5 assist in oltre trenta presenze stagionali per Luca Cecchetti, esterno sammarinese con un passato nel Pennarossa e nella Nazionale sammarinese Under 21, che commenta così questa sua prima stagione in biancazzurro: “Mi sono trovato molto bene qua, ho avuto la fortuna di segnare qualche gol e soprattutto far segnare i miei compagni. Per la prossima stagione mi auguro di ritagliarmi ancora più spazio”.