San Marino. Tre Penne, i gol di Guidi e Dormi sanciscono i tre punti contro la Juvenes

15’ giornata di Campionato Sammarinese 2024/2025

Juvenes/Dogana 1-2 Tre Penne

Juvenes/Dogana (4-3-3)

Gentilini; Pedini (33’st Colonna), Mazzavillani, Cevoli, Rodriguez (24’st Pasolini); Tani, Valentini, Traglia (33’st Tumidei); Cecchetti, Paszynski (15’st Bakalyar), Merli (15’st Arradi)

A disposizione: Battistini, Ronci, Broccoli

Allenatore: Achille Fabbri

Tre Penne (4-3-3)

Migani; Nigretti, Barretta, Palazzi (25’pt Lombardi), D’Addario; Scarponi, Amati, Gaiani (15’st Magrotti); Dormi (15’st Ricciardo), Guidi, Ceccaroli

A disposizione: Di Giuli, Vandi, Cardellino, Giovagnoli, Zafferani

Allenatore: Nicola Berardi

Arbitro: Xhafa

Assistenti: Cordani – Morisco

4° Ufficiale: Hafidi

Ammoniti: 4’pt Barretta (TP), 31’pt Ceccarolu (TP), 11’st Rodriguez (JD)

Espulsi: 41’pt Cevoli (JD)

Marcatori: 12’pt Guidi, 22’pt Dormi, 30’st Valentini

MONTECCHIO – Il 2025 del Tre Penne inizia con il piede giusto grazie alla vittoria per 2-1 contro la Juvenes/Dogana nel match delle 18 di sabato pomeriggio. Il match, che chiude il girone d’andata per le due squadre, si apre con la Juvenes che prova in due occasioni a spingersi in avanti nei primi minuti con due punizioni, che non creano problemi a Migani. Poi i biancazzurri di Città si affacciano al 10’: scambio tra Gaiani e Nigretti, che entra in area e mette in mezzo dove trova la mano di Gentilini a sventare pericoli peggiori. Il gol del Tre Penne arriva al 12’ con l’invenzione di Dormi di esterno sinistro che trova Guidi, l’attaccante entra in area e calcia con il destro battendo Gentilini per il gol del vantaggio. La Juvenes si fa vedere in avanti con un contropiede in cui l’ex Cecchetti si mette in solitaria, tiro di destro dalla distanza che finisce abbondantemente alto sopra la traversa. I ragazzi di Berardi trovano anche la rete del raddoppio, Amati trova centralmente Dormi che ha spazio e lascia partire un mancino a giro che s’insacca sotto l’incrocio e fa esplodere di gioia panchina e tifosi biancazzurri. Al 37’ Amati trova da corner a corto raggio Scarponi, che mette dentro un cross sul quale si avventa di testa Barretta che non trova il bersaglio. Al 41’ episodio che lascia la Juvenes in 10 uomini: Cevoli colpisce Guidi lanciato a rete in solitaria, fallo da ultimo uomo ed espulsione. Dalla punizione dal limite va Amati, che costringe Gentilini al corpo di reni per mandare in angolo.

Secondo tempo in cui si abbassano i ritmi, entra in campo Ricciardo che va il suo debutto con la maglia biancazzurra. Il numero 17 si fa vedere per la prima volta al 22’, calcio d’angolo sul quale arriva il colpo di testa morbido che finisce tra le mani del portiere avversario. L’ultima istantanea della sfida è il gol che accorcia le distanze della Juvenes: da corner Valentini è libero di staccare di testa e trovare il gol dell’1-2. Il Tre Penne riesce però a difendersi e a non scomporsi, ottenendo un’altra vittoria importante per la classifica.

FOTO ©FSGC/Montanari