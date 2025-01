San Marino. Tre Penne: Il girone d’andata si chiude con la sfida alla Juvenes/Dogana, Berardi raduna i suoi per un 2025 di riscatto

Manca sempre meno al ritorno in campo per il Tre Penne di Nicola Berardi, che è pronto a chiudere il girone d’andata con la sfida contro la Juvenes/Dogana che si terrà a Montecchio sabato 11 gennaio con fischio d’inizio alle 18.00.

“Ho ritrovato i ragazzi motivati e tranquilli, con tanta voglia di allenarsi – ha dichiarati il tecnico Berardi -. Ci siamo concessi un po’ di pausa durante le feste, nella prima parte di stagione non abbiamo ottenuto i risultati sperati e avevamo bisogno di resettare a livello mentale. Ho ritrovato una squadra in condizione e con tanta intensità durante gli allenamenti”.

Il 2024 dei biancazzurri si è chiuso con i tre punti guadagnati contro la San Marino Academy, una vittoria che però non ha soddisfatto il tecnico di Città che richiama i suoi all’attenzione. “È stata la peggiore partita di questa mia prima gestione al Tre Penne. Abbiamo sbagliato sotto l’aspetto tattico e a livello di atteggiamento, è vero che siamo una delle squadre più forti del Campionato ma è altrettanto vero che dobbiamo scendere in campo con la giusta concentrazione e il giusto atteggiamento, pensando partita per partita. La partita con la Juvenes è fondamentale, voglio vedere i ragazzi attivi e con voglia di giocare” ha commentato Berardi.

Con D’Addario e Ricciardo ufficialmente aggregati e pronti per scendere il campo il Tre Penne ha due nuovi rinforzi di assoluto livello. “Sono molto felice degli arrivi dei due giocatori, D’Addario l’ho avuto al Cosmos e l’ho voluto fortemente perché è un ragazzo bravissimo e che dà sempre il massimo; Ricciardo rappresenta il giocatore d’esperienza di cui avevamo bisogno: deve aiutare i più giovani a fare il salto in più e a portarci ancora più tranquillità nei momenti cruciali delle partite”.

FOTO ©FSGC/Onofri