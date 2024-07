San Marino. Tre Penne. Ufficiale la lista dei 22 per l’impegno in Conference League

Giovedì 11 luglio il Tre Penne sarà a Malta per l’andata della partita contro il Floriana, valevole per il primo turno di qualificazione di UEFA Europa Conference League.

È ufficiale la delegazione che affronterà questo doppio impegno, con il ritorno fissato al San Marino Stadium per il 18 luglio.

Oltre ai nuovi acquisti già annunciati – Armando Amati, Tommaso Guidi, Christian Grieco e Matteo Gaiani (che però non farà parte della doppia sfida europea) – il Tre Penne inserisce in organico Mattia Manzaroli, portiere sammarinese la scorsa stagione al Faetano, che rimarrà per tutta la stagione. Completano la rosa Davide Colonna e Simone Nanni, entrambi dal Domagnano; Enrico Casadei, anche lui dal Faetano, il terzino Benjamin Boccioletti, proveniente dall’Urbana ma che ha già vestito la maglia del Tre Penne nel 2021 nella doppia sfida contro la Dinamo Batumi, e Nicola Vecchio, difensore classe 1997 che la scorsa stagione ha giocato nel Girone D di Serie D con la maglia del Mezzolara.

Rinnovato anche lo staff tecnico che seguirà la squadra biancazzurra: sarà l’esordio sulla panchina di Città per Nicola Berardi, coadiuvato dal vice Alex Gasperoni. I giocatori saranno seguiti da Domenico Petrocca come preparatore atletico ed Emiliano Angeli, in qualità di fisioterapista. Per Claudio Bertoni, insieme ad Alfredo Chierighini, l’esperienza europea prima di salutare il Tre Penne come preparatore dei portieri, mentre Fabrizio Tronconi sarà a supporto dello staff tecnico in qualità di Match Analyst, ruolo che ha già svolto nella passata stagione all’Imolese.

LISTA UEFA

Portieri: Davide Colonna – Mattia Manzaroli – Mattia Migani

Difensori: Benjamin Boccioletti – Enrico Casadei – Cristian Grieco – Nicolas Lombardi – Simone Nanni – Giacomo Nigretti – Mirko Palazzi – Nicola Vecchio

Centrocampisti: Armando Amati – Luca Cecchetti – Fabio Giovagnoli – Samuele Magrotti – Marcello Scarponi – Giacomo Zafferani – Malvin Zeka

Attaccanti: Luca Ceccaroli – Lorenzo Dormi – Tommaso Guidi – Riccardo Pieri