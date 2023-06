San Marino Trekking: AVVISO IMPORTANTE!

Il maltempo di quest’ultimo periodo sta veramente mettendo a dura prova il nostro territorio, già molto fragile a causa della sua conformazione argillosa. Il controllo sulla sentieristica, nonostante i tanti disagi e la tanta quantità di acqua che continua ad impregnare il terreno rendendolo scivoloso e pericoloso, è continuo. Difficili invece sono gli interventi di sistemazione e pulizia, da parte del verde pubblico, nei punti in cui risulti necessario. Anche il solo sfalcio della vegetazione diventa un rischio, quando, muovendosi con attrezzi e materiale da lavoro, il fango rende impegnativo anche solo stare in piedi.

Detto ciò ci scusiamo per eventuali disagi, nella speranza di risolverli al più presto, e vi comunichiamo che l’ITINERARIO NUMERO 6, a nella zona del Castellaccio di Fiorentino, non è percorribile per tutto il tratto che risale il fosso del Toro, perciò è INTERDETTO AL PUBBLICO. Verrà al più presto posta adeguata segnaletica di divieto di accesso in attesa che ci siano le condizione per effettuarne il ripristino.