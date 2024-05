SAN MARINO. TRENT’ANNI DI DEDIZIONE, FESTEGGIANDO L’IMPEGNO CON L’UNAS

Il 2 maggio segna un anniversario significativo per me: trent’anni da quando ho varcato per la prima volta la soglia dell’UNAS, l’Unione Nazionale degli Artigiani di San Marino!

Questa ricorrenza non solo rappresenta un traguardo personale, ma simbolizza anche un impegno incessante e convinto, verso una categoria fondamentale per il nostro paese.

Fin dal primo giorno, la dedizione per l’artigianato e per gli artigiani di San Marino è stata la forza motrice di tutte le azioni intraprese: lavorare a stretto contatto con persone così incredibilmente talentuose e motivate ha alimentato la passione e ha rafforzato il mio impegno a sostegno di questa vitale comunità. Ogni giorno trascorso in UNAS ha insegnato qualcosa di nuovo sull’importanza di preservare e promuovere le nostre tradizioni e il nostro impegno.

L’entusiasmo è contagioso, e nel corso degli anni ho visto confermare e crescere una vibrante comunità di artigiani ed imprenditori che condivide un obiettivo comune: l’eccellenza. Con entusiasmo, abbiamo abbracciato le sfide, trasformandole in opportunità per innovare e migliorare. Che si trattasse di proporre nuove normative o di sostenere convintamente il lavoro di chi appartiene all’imprenditoria sammarinese, abbiamo sempre cercato di essere all’avanguardia, mantenendo sempre viva la nostra eredità culturale.

La passione per il nostro lavoro è ciò che ci distingue. È il cuore pulsante di ogni pezzo creato, di ogni design innovativo e di ogni servizio al cliente.

Nella nostra comunità, la passione non è solo per la qualità del prodotto finito, ma anche per il processo che permette di realizzarlo. È questa passione che desidero trasmettere a ogni nuovo imprenditore ed a ogni nuovo collaboratore che si unisce alla nostra associazione.

L’impegno profuso nei confronti dell’UNAS e di tutti gli artigiani è stato e sarà sempre in crescita. Guardando al futuro, l’impegno è fissato nel lavorare ancora più duramente per garantire che la nostra categoria non solo sopravviva ma prosperi. Vogliamo garantire che le future generazioni di artigiani e di collaboratori possano avere le stesse opportunità, se non migliori, di quelle che abbiamo avuto noi.

In questa occasione, voglio anche ricordare con affetto e gratitudine coloro che hanno dato tanto all’artigianato sammarinese e che purtroppo non sono più tra noi. In particolare, desidero rendere omaggio al compianto presidente Gian Franco Terenzi, la cui visione e leadership ha lasciato un’impronta indelebile, e al compianto dott. Alberto Chezzi, grande professionista e sostenitore dell’associazione, che con una visione prospettica mi propose per l’incarico, che ancora oggi occupo con onore. Il loro spirito vive nei valori che continuiamo a portare avanti ogni giorno!

Celebrare trent’anni in UNAS non è solo un momento di riflessione personale, ma anche un’opportunità per ringraziare tutti coloro che hanno reso questo viaggio possibile. Dall’entusiasmo inesauribile dei nostri artigiani alla dedizione dei nostri collaboratori e sostenitori, ogni persona ha contribuito a rendere UNAS un pilastro della cultura e dell’economia di San Marino.

Grazie a tutti coloro che hanno camminato con me in questo straordinario viaggio: i precedenti direttivi, il prezioso staff della segreteria e all’attuale presidente Luigi Ceccoli con tutto il direttivo in carica, con il quale si gestisce il presente e si programma un futuro all’altezza delle aspettative del settore.

Continuiamo a lavorare con la stessa dedizione, entusiasmo, passione e impegno nell’insegna del viva l’Artigianato, viva l’UNAS, viva San Marino.

Pio Ugolini

Segretario Generale UNAS