San Marino. Trionfo dei pongisti sammarinesi nell’Open di Senigallia: Asia Toccaceli al vertice del podio

Rimarrà sicuramente nella storia il risultato ottenuto dai pongisti sammarinesi nell’Open che si è disputato a Senigallia domenica 5 maggio, seguiti nella trasferta dal maestro Claudio Stefanelli, colorano un podio quasi interamente in tinte bianco-azzurro, a prevalere nel singolo over 3500 che ha visto la partecipazione di oltre 50 pongisti provenienti da Marche, Abruzzo, Umbria, è stata Asia Toccaceli che ha vinto con grande merito mettendo in fila tutti i maschietti, battendo in finale il compagno di club Elia Mazza, al quarto posto l’altro pongista sammarinese Michele de Marco, sfortunato Thomas Marcattili che dopo una serie di quattro vittorie consecutive, negli ottavi di finale è stato sconfitto anche lui dalla vincitrice del torneo.

Comunicato stampa