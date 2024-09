San Marino. Tris di vittorie per I Lunghi Archi a Bagno di Romagna

I Lunghi Archi di San Marino hanno preso parte, lo scorso week end, a Bagno di Romagna alla gara FIARC per club di tipologia “tracciato” con 11 arcieri iscritti nelle 4 differenti categorie. Primo posto per Marino Bartolini nella categoria “cacciatore maschile arco ricurvo”, primo posto per Claudio Ciuffoli nella categoria “cuccioli maschile arco ricurvo”, primo posto per Davide Filipucci nella categoria “cacciatore maschile arco storico” e secondo posto per Vito Campo nella categoria “cacciatore maschile longbow”. Per la squadra sammarinese il prossimo impegno è fissato per domenica 13 ottobre a Piavola di Cesena con 14 arcieri in gara.