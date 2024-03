SAN MARINO. TROFEO TITANO PER IL PATTINAGGIO ARTISTICO E TROFEO DEL CONERO PER IL FREESTYLE

Fine settimana ricco di emozioni quello del 23-24 marzo: mentre le atlete del freestyle si sono recate a Castelfidardo (AN) al Trofeo del Conero per disputare le discipline di Battle e Classic, alla palestra di Acquaviva si è disputato il Trofeo Titano e Campionato Nazionale Sammarinese. Per il freestyle non poteva mancare il podio per una competizione a calendario della Federazione Italiana: Matilde Terenzi, cat senior, è riuscita a mettere al collo la medaglia di bronzo della disciplina delle Battle, seguita da Matilde Mina, cat senior, in nona posizione e Alessia Conti, cat. allievi, è scesa in 17esima posizione. Nella disciplina del Classic, invece, Matilde Terenzi, cat juniores, ha terminato la gara in sesta posizione e Alessia, cat allievi, settima classificata. Il coach Marianna Mazzini si è dichiarata contenta dei risultati raggiunti alla prima competizione dell’anno, competizione che apre ad eventi più importanti.

Nelle stesse giornate la Federazione Sammarinese Roller Sports ha organizzato il TROFEO TITANO che si è tenuto nella palestra di Acquaviva. La competizione era divisa in tre parti: Trofeo Tre Torri, riservato agli atleti cha hanno iniziato a pattinare nella stagione sportiva in corso, Trofeo Castelli, riservato ad atleti che abbiano già preso parte a gare promozionali e Campionato Nazionale Sammarinese, riservato esclusivamente agli atleti della Federazione Sammarinese che prendono parte a competizioni fuori territorio. A salire sul Titano sono state diverse società sportive provenienti dalla provincia di Bologna, Padova, dalla vicina Ravenna e diverse società dell’Abruzzo.

Sono stati due giorni pieni di emozioni, ma soprattutto impegnativi per tutto lo staff dalla Federazione che ha contribuito nella realizzazione dell’evento, che ha visto la partecipazione di più di centoventi atleti. Non sono mancati i podi per le società di Osteria Grande, Castelfino, Ohana, Rinascita Ravenna, Trebaseleghe, Roller Up, oltre che per le giovani nuove leve del San Marino.

Il servizio prestato da Forcellini 2.0 ha garantito lo svolgimento della competizione dalla prima mattina fino a sera senza interruzione, permettendo alla giuria di lavorare ininterrottamente senza sosta. A giudicare durante le due giornate, per la prima volta la giuria è stata interamente composta da giudici della Federazione Sammarinese: Carlotta Gambuti (in qualità di giudice e direttore di giuria), Erica Borgagni, Michaela Righi e Silvia Marchetti sono i giudici che si alternati nelle due giornate.

Il Presidente Anna Rosa Marchi afferma: negli ultimi anni gli sport rotellistici hanno registrato una eccezionale crescita, sia in termini di praticanti che di interesse da parte del pubblico e la grande riuscita di questo evento ne è la prova. Questi risultati ci spingono a continuare con determinazione e tenacia la strada intrapresa, fedeli alla nostra missione di diffondere i sani valori dello sport, sia in Repubblica che all’estero.