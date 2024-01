San Marino. Truffa aggravata: processo per quattro dipendenti del settore pubblico

Processo a quattro dipendenti del settore pubblico a San Marino per truffa aggravata ai danni dello Stato. Le accuse sostengono che i dipendenti abbandonassero il lavoro per eseguire commissioni personali. Le indagini sono state condotte dalla Polizia Civile e i fatti risalgono alla primavera 2022. Il giudice Saldarelli, durante la prima udienza, ha respinto la richiesta delle difese di rimettere gli atti in istruttoria e ha disposto il proseguo del dibattimento. La prossima udienza è fissata per il 24 febbraio.