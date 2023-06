San Marino. Turismo, mobilità, musica e non solo nei progetti degli studenti dell’Università di San Marino per il territorio

Ogni anno sono circa 40 i business plan elaborati dai corsi di laurea in Design e Comunicazione e Digital Media

Una piattaforma di car sharing per spostarsi nella Valmarecchia riducendo i costi e l’impatto ambientale, restando inoltre aggiornati attraverso lo smartphone sugli orari degli autobus e le caratteristiche dei percorsi di trekking, è fra i progetti proposti dagli studenti dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino nell’ambito di due corsi di Economia rivolti agli iscritti dei percorsi triennali in Comunicazione e Digital Media da una parte e Design dall’altra.

Presentate martedì 30 maggio e lunedì 5 giugno, le idee sono state sviluppate sotto il coordinamento della docente Karen Venturini da gruppi “che hanno elaborato dei documenti di circa trenta pagine nei quali hanno descritto e approfondito le loro intuizioni definendone inoltre gli orizzonti di sostenibilità finanziaria e sociale, analizzando l’eventuale mercato di riferimento e intervistando potenziali clienti e figure interessate, per uscirne con un piano di marketing ed economico”, spiega l’accademica.

Fra i progetti anche un sistema di realizzazione e vendita di pacchetti turistici dedicati a San Marino con soluzioni personalizzate nelle quali vengono definite le sistemazioni per i soggiorni insieme ad attività come visite guidate nelle realtà di eccellenza del Titano, corsi di cucina e laboratori, nel solco di un’iniziativa confermata da diversi anni con il coinvolgimento di istituzioni, enti e imprese del territorio. In questo senso, quest’anno hanno partecipato ai corsi in Economia, descrivendo le loro esigenze in modo da fornire agli iscritti degli spunti concreti, le Giunte di Castello di San Marino Città, Borgo Maggiore e Montegiardino, nonché l’Ufficio del Turismo e il comitato “Crinali Beni Comuni” della Valmarecchia.

Fra le proposte anche l’espansione di un festival di musica rap già consolidato nel centro storico e l’ipotesi di un progetto per l’ex tiro a volo di Murata, nel quale prevedere aule studio e altri spazi e servizi.

“Considerando anche il corso di laurea in Ingegneria Gestionale, dov’è attivo il collega Leonardo Tagliente, gli studenti dell’Ateneo elaborano ogni anno in totale circa quaranta business plan fra i quali ne emergono di molto interessanti e potenzialmente utili per il sistema sociale ed economico della repubblica, prevedendo la creazione di start up e non solo”.

Comunicato stampa