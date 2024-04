San Marino. “Tuttavia…che Spettacolo”. Il Panathlon Club di San Marino partner del progetto sulla Mototerapia

Nella consueta conviviale di Marzo sono stati ospiti del Panathlon club Gabriella Rossi, in rappresentanza di ATTI-VAMENTE e la dr.ssa Laura Viola, Direttore della UOC di Pediatria che hanno presentato il progetto “Tuttavia ….. che Spettacolo”, evento a carattere sportivo e culturale, legato al mondo dei motori, che promuove la Mototerapia per bambini e adulti con o senza disabilità come elemento di inclusività volto a far conoscere ciò che si può fare nonostante una condizione psicologica, fisica e sensoriale problematica.

L’evento, ha illustrato la Rossi, è giunto alla sua 4° edizione. Partito come semplice esperienza con le moto d’acqua presso il Centro della Baia di Vallugola si è allargato fino ad arrivare lo scorso anno a fare un percorso all’interno dell’ospedale. Tantissimi gli aneddoti e le esperienze vissute in questi anni, purtroppo l’assenza di Mirko Tomassoni, punto centrale di questo progetto ha privato i presenti del racconto di tanti appassionati episodi ed iniziative vissute da lui in prima persona.

La dr.ssa Viola ha presentato il progetto “mototerapia” illustrandone i benefici ed il valore intrinseco e sociale che vede muovere attorno a questa iniziativa tanti altri aspetti dell’associazionismo e del mondo delle due ruote.

I presenti hanno molto apprezzato l’iniziativa facendo domande per le tante curiosità attorno questo tema, quello del mondo dei motori che da sempre affascina i Panathleti. Alcuni Panathleti particolarmente colpiti dall’iniziativa si sono già prenotati per vivere direttamente l’esperienza della mototerapia nell’ambito delle tre giornate che si terranno al Multieventi Sport Domus di Serravalle dal 13 al 15 settembre.

Visto l’interesse suscitano c’è l’impegno del presidente Muccioli di poter rinvitare Mirko in una delle prossime conviviali per sentire direttamente da lui queste stimolanti esperienze.

Alla serata ha partecipato quale ospite del club BiancaMaria Toccagni presidente del Kiwanis club di San Marino che ha espresso il suo più gradito apprezzamento per l’invito ed il tema della serata.

San Marino, 03/04/2024

Panathlon Club San Marino