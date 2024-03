San Marino. Tutto pronto per la 25° edizione del Festival Internazionale della Magia. Dal 15 al 17 marzo un weekend magico

Dal 15 al 17 marzo un weekend magico a San Marino

San Marino, 4 marzo 2024 – San Marino è pronta a brillare come capitale mondiale della magia con la 25° edizione del Festival Internazionale della Magia.

L’evento è stato presentato oggi alla stampa dall’ideatore e organizzatore Gabriele Merli alias Mago Gabriel. Il festival sarà un viaggio alla scoperta del mondo della magia, dell’illusionismo e della manipolazione per stupire e divertire con un ricco programma di spettacoli a teatro, street magic, congressi e scuola di magia.

Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati: “Felicità, meraviglia e sorpresa, con queste emozioni, da sempre, adulti e piccini assistono agli spettacoli di magia. Il mondo fatato dell’illusione e della manipolazione ci regala spensieratezza, gioia e divertimento. Con questi presupposti, ancora una volta, accogliamo a San Marino spettatori, ospiti e protagonisti del Festival della Magia. Per l’amico Mago Gabriel il 2024 sarà un anno magico, il suo Festival Internazionale Della Magia Di San Marino raggiunge la 25esima edizione, un traguardo incredibile per una manifestazione di alto livello al centro del nostro palinsesto eventi. Sfrutto questa occasione per dare il benvenuto al nuovo presentatore dell’evento: Enzo Iacchetti. Dal 15 al 17 Marzo 2024 la Repubblica di San Marino sarà sotto le scintillanti luci dei riflettori e per tre giorni sarà il centro del mondo della magia. Su il sipario, lo spettacolo cominci e… la favola prosegua!”.

Il festival si distingue per il suo ricco calendario: l’ambito Trofeo Arzilli attira concorrenti di fama internazionale in due categorie, scena e close-up, mentre il convegno per gli addetti ai lavori offre approfondimenti unici nel suo genere. Per gli appassionati di ogni età, la scuola di magia al Kursaal con maestri rinomati e la magia da strada nel pittoresco Centro Storico di San Marino arricchiscono ulteriormente l’esperienza.

Assolutamente da non perdere il Gran Gala di sabato 16 marzo, condotto dall’incomparabile Enzo Iacchetti al Teatro Nuovo: sarà una serata indimenticabile con alcuni dei migliori maghi del mondo, tra cui la presenza stellare di Raul Cremona come ospite.

Il festival si chiuderà con il Family Show di domenica al Kursaal, uno spettacolo pieno di meraviglia pensato per incantare e coinvolgere famiglie e bambini, dimostrando che la magia non ha età.

Il Festival Internazionale della Magia è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo.

Info e prevendita biglietti

www.festivalinternazionaledellamagia.com

Vendita biglietti San Marino

Edicola Quadrifoglio

Via Piana 101

Città di San Marino