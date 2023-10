San Marino. Tutto pronto per “Le Grand Gala”: l’Associazione Oncologica Sammarinese, lo Screening  Senologico dell’ISS e Radio San Marino festeggiano i loro 30 anni  

Il ricavato della serata sarà destinato all’avvio del progetto per l’Hospice Oncologico. L’evento è stato presentato questa mattina in udienza agli Ecc.mi Capitani Reggenti.

È stato presentato questa mattina nel corso di una Udienza Pubblica concessa dagli Ecc.mi Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina “Le Grand Gala”, evento benefico inserito nel novero delle iniziative dell’Ottobrerosa, il mese dedicato a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno.

La serata è organizzata dall’Associazione Oncologica Sammarinese, dallo Screening Senologico dell’Istituto Sicurezza Sociale e da Radio San Marino, per festeggiare insieme i 30 anni di attività, con uno scopo speciale: il ricavato sarà infatti devoluto per l’avvio del progetto del nuovo hospice oncologico all’interno dell’Ospedale di Stato. L’iniziativa gode dell’Alto Patrocinio degli Ecc.mi Capitani Reggenti e del Patrocinio del Congresso di Stato.

Alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni e del Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere, la Suprema Magistratura ha ricordato l’importanza della prevenzione, primo strumento di cura, per combattere l’incidenza di una malattia che colpisce statisticamente una donna su otto. Particolare attenzione è stata anche rivolta all’opera che l’AOS svolge con costanza ed efficacia sul territorio.

L’iniziativa vuole unire, all’intento benefico, anche un momento più leggero, in cui si potrà, oltre a cenare, assistere a momenti di intrattenimento, ballare e partecipare alla lotteria che contribuirà alla raccolta fondi.

Nel pomeriggio la presentazione ufficiale in conferenza stampa, con la partecipazione del Dottor Antonio Battistini della UOC Radiologia ISS, della Presidente dell’Associazione Oncologica Maria Grazia Angeli e di Lia Fiorio responsabile e coordinatrice di Radio San Marino.

“Trent’anni di consolidata attività dell’Associazione Oncologica Sammarinese – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni – festeggiati attraverso un’iniziativa finalizzata al bene della comunità: la raccolta di fondi per la realizzazione di un Hospice Oncologico. È un obiettivo altissimo che vogliamo condividere con i nostri concittadini, soprattutto per quelli più fragili come i malati oncologici.”

“Ancora una volta la sinergia tra Associazione Oncologica Sammarinese e l’ISS produce la progettualità di un reparto specializzato – conferma il Direttore Generale Francesco Bevere -, che sarà dedicato all’assistenza dei pazienti oncologici in una particolare e delicata fase della loro vita.

L’hospice ha lo scopo di fornire le migliori cure possibili in un momento particolare della malattia oncologica, per valorizzare la dignità e la qualità della vita degli ammalati. Sono particolarmente grato – continua il Direttore Generale Bevere – alla Presidente dell’AOS, Maria Grazia Angeli, per aver scelto specificamente di raccogliere fondi per accelerare la realizzazione di questo reparto, da me indicato tra le priorità nella relazione presentata e approvata dalla Commissione Consigliare Permanente Igiene e Sanità”.

I biglietti per Le Grand Gala sono ancora acquistabili presso la sede dell’AOS, in Via Ca’ dei Lunghi 179, oppure chiamando al numero 0549.963132, entro il 23 ottobre. Lunedì mattina sarà inoltre possibile acquistare i biglietti all’ingresso dell’Ospedale di Stato.

Ufficio Stampa, 19 ottobre 2023

Le iniziative per l’ #ottobrerosa sono organizzate dall’Istituto per la Sicurezza Sociale, in particolare dalle UO Radiologia, Oncologia, Chirurgia, Formazione-Comunicazione-URP e dalla Breast Unit assieme alla Associazione Oncologica Sammarinese, all’Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno e a San Marino RTV. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino e di Marlù quali main sponsor. L’ottobrerosa ha ottenuto il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità, e Le Grand Gala è organizzato sotto l’Alto Patrocinio degli Ecc.mi Capitani Reggenti e con il Patrocinio dell’Onorevole Congresso di Stato.

ISS