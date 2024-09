San Marino. Tutto pronto per Sport in Fiera 2024: il divertimento proseguirà anche sabato sera, modifiche alla viabilità con possibilità di parcheggio all’Azzurro Data: 20 settembre 2024 12:51:53 CEST A: Rispondi a: CONS Tutto pronto per Sport in Fiera 2024: il divertimento proseguirà anche sabato sera, modifiche alla viabilità con possibilità di parcheggio all’Azzurro

Appuntamento domani (sabato 21 settembre) e domenica l’edizione 2024 di Sport in Fiera, la rassegna multidisciplinare sportiva organizzata dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese presso il Centro Sportivo di Serravalle. La pioggia delle ultime ore non ha fermato gli organizzatori, che hanno completato le installazioni delle strutture lungo tutto il perimetro, pronto a ospitare già da domani mattina gli alunni delle Scuole Medie di Fonte dell’Ovo e Città che parteciperanno alla cerimonia d’apertura, organizzata al San Marino Stadium alla presenza delle istituzioni del CONS, ilSegretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, e il Segretario di Stato per la Cultura e l’Istruzione, Teodoro Lonfernini. Confermato un ricco programma di attività per gli studenti, che avranno occasione di cimentarsi in prove sportive e ludiche, ma anche di incontrare gli sportivi che negli ultimi anni hanno scritto pagine importanti dello sport sammarinese. Nelle due giornate di Sport in Fiera è confermato l’appuntamento con i Lettori con la Valigia, con partenza di “Gigiobus”, la divertente mascotte, che dal palco centrale in piazzale Giovanni Paolo II partirà verso il Museo dello Sport e dell’Olimpismo per tre momenti di letture: ore 11.00, 16.00 e 17.00. La grande novità di quest’anno è il prolungamento di Sport in Fiera anche per il tardo pomeriggio fino alle 21. Il parcheggio del Multieventi Sport Domus si animerà dalle 18.15 con lo spettacolo del 3v3 offerto dalla Federazione Sammarinese Pallacanestro con le formazioni Under 17 e Under 19, seguito alle 20.00 da uno spettacolo musicale di IROL, speaker ufficiale della manifestazione, insieme al dj set di Swagmarino. Confermata l’apertura degli stand federali e del CONS, con possibilità di acquistare la maglietta dell’evento e scattarsi una foto insieme alla torcia olimpica di Parigi 2024, e le esibizioni sul palco centrale in entrambe le giornate. Per la manifestazione sono state apportate alcune modifiche alla viabilità: dalle 7.00 di sabato 21 alle 20.00 di domenica 22 settembre Via Rancaglia sarà chiusa al traffico, così come Via Barone Pierre de Coubertin e tutto il Piazzale Giovanni Paolo II, chiuso fino alle ore 12.00 di martedì 24 settembre per consentire il disallestimento. Si consiglia al pubblico di parcheggiare le vetture lungo Strada la Ciarulla, in prossimità della palestra Ex Mesa, la mensa di Serravalle e Globo Centro Servizi. Inoltre, è possibile per il pubblico parcheggiare anche presso il Centro Commerciale Azzurro. Per scoprire tutto il programma, la mappa dell’evento e non perderti nessuna novità dei corsi federali, visita il sito del CONS alla voce ‘Eventi’: https://www.cons.sm/ eventi/sportinfiera/ . FOTO ©FPF/Filippo Pruccoli