San Marino. U16: le Titane tengono testa per oltre un tempo poi la Romania passa nella prima amichevole

A distanza di due mesi, dopo l’ottima prova nel Torneo di Sviluppo UEFA, ritorna in campo la Nazionale Under 16 femminile di San Marino. Il nuovo appuntamento – sempre sul sintetico di Acquaviva – sono le due amichevoli non ufficiali contro la Romania Under 15. La prima – in programma questo pomeriggio – sorride alle rumene che dopo un primo tempo equilibrato riescono a passare con tre reti nella ripresa.

Partono meglio le ragazze – guidate dal tecnico Ionut Florea – che dopo soli quattro minuti vanno già vicino al gol: prima ci prova il capitano Ciortea con il destro da dentro l’area, il tiro è potente ma Arianna Forcellini blocca sicura. Passano pochi secondi e la Romania ci prova ancora con Ungureanu che spedisce fuori con il destro da ottima posizione.

Le Titane di Giacomo Piva non riescono a rispondere nei primi minuti alle avanzate offensive delle rumene. Al 9’ ecco un’altra grande chance per la squadra di Florea: da calcio d’angolo la sfera viene messa in mezzo, la retroguardia biancoazzurra non allontana e il pallone arriva sui piedi di Suciu che all’altezza dell’area piccola spedisce clamorosamente alto.

San Marino che però prende coraggio e al 13’ e alla prima occasione va anche vicino al vantaggio: Paone alza la testa e vede lo scatto in profondità di Elisa Terenzi che viene servita al meglio, l’attaccante sammarinese opta per un pallonetto per sorprendere il portiere avversario Parvulescu ma la sfera esce lontana dallo specchio tra gli applausi del pubblico presente ad Acquaviva.

Dopo un momento di equilibrio tra le due squadre, arriva un’altra grande giocata di Terenzi che porta le Titane nuovamente vicino al vantaggio: azione personale della numero dieci al 24’ che parte dalla trequarti e una volta arrivata al limite ne salta un paio grazie ad un’ottima finta e arrivata quasi sul fondo la mette sul secondo palo dove però Penserini non arriva per un soffio.

La partita è sempre vivace e anche la Romania vuole il vantaggio: ci prova anche l’ala sinistra della Romania Mihalache-Vosloban che tenta di sorprendere Forcellini ma il sinistro della rumena poco prima della mezz’ora viene bloccato dall’estremo difensore biancazzurro.

È ancora la fascia mancina che crea pericoli alla retroguardia delle Titane con la solita Mihalache-Vosloban che salta Benedettini una volta arrivata sul fondo la mette in mezzo per Boghici che riesce a calciare ma Yazici in copertura riesce a deviare il tentativo. Il finale però è delle Titane di Piva: Tamagnini soffia la sfera in fase di costruzione delle rumene e si invola verso la porta, arrivata sulla trequarti offensiva prova anche lei con il pallonetto ma Parvulescu è ben posizionata e blocca il tentativo. Prima del riposo c’è spazio anche per la punizione di Anna Benedettini che esce di qualche metro alla destra del portiere rumeno. Si va così all’intervallo sullo 0-0.

L’inizio di ripresa porta subito l’ennesima occasione per San Marino: passano solo trenta secondi quando Paone mette in mezzo per Terenzi che da due passi non riesce ad insaccare. La Romania però risponde subito perché al 50’ riesce a spezzare l’equilibrio e a portarsi in vantaggio: cross dalla sinistra su cui Forcellini ci mette il guantone alzando la sfera, la più veloce è però la neo-entrata Balici che di testa gonfia la rete per l’1-0. Il vantaggio della Romania si fa sentire anche a livello psicologico per le Titane che dopo pochi secondi subiscono anche il raddoppio: il retropassaggio di Anna Benedettini è troppo corto per Forcellini e così ne approfitta Mihalache-Vosloban – tra le migliori della Romania – che nonostante la giovane età (anno 2010, come tutte le sue compagne) dimostra una gran freddezza e batte il portiere sammarinese. Le ragazze di Piva provano a reagire al doppio colpo ma il destro di Penserini al 54’ è di facile gestione dal portiere rumeno Parvulescu. Poco dopo l’ora di gioco la Romania cala il tris: è la solita Mihalache-Vosloban che orchestra l’azione dalla trequarti e pesca in profondità Iovu la quale arrivata sul fondo la mette in mezzo per Boghici che controlla il pallone e con il mancino batte Forcellini.

Durante tutta la ripresa i due tecnici mettono mano anche alle sostituzioni, con Piva che in particolare va ad inserire due giovanissime Titane – anno 2011 – come Giada Brocculi e Ambra Francini. Al 77’ la Romania va poi vicinissima alla quarta rete: il pokerissimo per le ragazze di Florea viene però negato da due grandi interventi di Arianna Forcellini che prima dice di no dal diagonale dal limite di Balici poi sulla ribattuta ci prova anche Matei ma l’estremo difensore biancoazzurro ha un riflesso poderoso. Le Titane non riescono poi ad accorciare la sfida che scivola via verso il novantesimo. Beltrano dice può bastare e manda le due squadre negli spogliatoi. Il primo round va così alla Romania che vince 3-0. La seconda amichevole sarà poi in programma martedì 25 alle ore 18:00 sempre ad Acquaviva (diretta streaming su Titani.tv).

Under 16 femminile , Amichevole | San Marino – Romania 0-3

SAN MARINO [4-3-3]

Forcellini (90+1’ Mastronardi); Benedettini (69’ Moroni), Paolini, Balsimelli (85’ Ragazzini), Carli (60’ Stifani); Tamagnini (76’ Brocculi), Yazici, Zanotti; Terenzi, Paone (85’ Francini), Penserini (60’ Bonciucci)

A disposizione: Bianchi, Della Valle

Allenatore: Giacomo Piva

ROMANIA [4-3-3]

Parvulescu; Crisan, Iovu, Abagiu (63’ Patrascu-Raileanu), Pirse; Miucsan, Ciortea, Suciu (46’ Balici); Ungureanu (46’ Bujoreanu), Mihalache-Vosloban, Boghici (63’ Andornache)

A disposizione: Matei, Popescu, Tanase, Grigore, Stoica

Allenatore: Ionut Florian

Arbitro: Michele Beltrano (SMR)

Assistenti: Gianmarco Ercolani (SMR), Cristiano Ernesto (SMR)

Quarto ufficiale: Alessandro Vandi (SMR)

Marcatori: 50’ Balici, 51’ Mihalache-Vosloban, 62’ Boghici

Ammoniti: Benedettini, Ciortea

FSGC | Ufficio Stampa