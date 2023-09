San Marino. UDIENZA DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI PER LA PRESENTAZIONE DELL’EMISSIONE FILATELICA E DELLA MOSTRA“BOTANICA MIRABILIS. IL TERRITORIO TRA ARTE E NATURA” 

Siamo lieti di porgere il nostro più cordiale saluto alle Autorità, alle Istituzioni coinvolte, oltre che ai graditi ospiti presenti nel corso di questa Udienza che segna il compimento di un ampio progetto culturale e di valorizzazione ambientale, fortemente voluto dalla Reggenza, dal titolo “Botanica Mirabilis”. Il Territorio tra Arte e Natura”.

Esso, grazie alla filatelia, quale pregevole ambasciatore, unisce Arte e Territorio.

Tre elementi botanici: il Dente di Leone, l’Olivo, il Trifoglio, silenziosi abitanti tipici della nostra macchia, restituiti nei colori tenui ma decisi dell’antica e preziosa enciclopedia botanica “Il Matthioli”, sono i protagonisti dell’emissione filatelica che viene oggi presentata in anteprima.

L’idea è nata a seguito di una visita compiuta in Biblioteca e Archivio di Stato, sfogliando le fragili e antiche pagine di questa opera illustrata che è conservata nel Fondo del 1600 ed è parte del nostro prestigioso patrimonio culturale.

Da quella visita la Reggenza ha voluto fortemente l’emissione che oggi si è concretizzata.

Per questo esprimiamo un sentito ringraziamento al Segretario di Stato per le Finanze per avere prontamente dato corso al progetto insieme alla Direzione Poste San Marino, attraverso la Divisione Filatelica.

Rivolgiamo un sentito ringraziamento altresì al Segretario di Stato per la Cultura e al Dirigente degli Istituti Culturali, in particolare alla sezione Biblioteca di Stato e altresì al Responsabile del Centro Naturalistico, oltre che a tutti i Collaboratori delle Istituzioni coinvolte, perché un’operosità esemplare ha reso possibile il concretizzarsi di questo duplice progetto filatelico e espositivo.

Gli incontri, siano essi tra persone, Istituzioni fatte di persone o con anfratti del territorio sono sempre delle straordinarie opportunità per nutrire il sapere e imparare a conoscere.

Il progetto “Botanica Mirabilis” ha il pregio di unire la sensibilità verso l’Arte, l’Ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Territorio; tematiche che hanno caratterizzato il nostro corrente semestre reggenziale che, a breve, volgerà alla sua naturale scadenza.

L’Arte, attraverso l’espressione delle sue molteplici discipline, è insieme ambasciatrice di particolari messaggi legati all’identità, ai valori caratteristici, alle radici, ma è altresì potente monito per innescare riflessioni o contrastare tematiche avverse.

Per questo, nel corso del nostro semestre reggenziale, attraverso i preziosi tramiti della fotografia, dell’arte antica e contemporanea e della filatelia, abbiamo affrontato questi temi.

Una sinergia che ha permesso di dare vita alla peculiare emissione caratterizzata dall’inedito di avere ricreato, attraverso il foglietto filatelico, la miniatura di un’intera pagina del prezioso volume. Un unicum che ritrova una particolare stampa, per la prima volta, anche sul retro del foglietto, per restituire al collezionista l’emozione che si prova, sfogliando, con guanti bianchi di cotone, le delicate carte dell’antico volume.

Siamo da poco rientrati dalla 78^ sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di New York dove si è affrontato anche il tema relativo alle azioni comunitarie per contrastare gli effetti devastanti legati al clima e affinché si affermi sempre più una coscienza collettiva che ponga assoluta priorità alle esigenze globali del pianeta e alle sfide crescenti, in termini ambientali.

In questo contesto è emerso, con grande forza, il messaggio verso tutta la comunità internazionale sulla necessità di ascoltare, non solo altri esseri umani, ma anche altre specie, le piante, gli animali e gli oceani.

Le grandi xilografie acquerellate dell’antico erbario “il Mathioli”, divenute miniature nell’emissione filatelica oggi presentata in anteprima, siano monito ad avere sempre fiducia nelle radici.

Come recita la presentazione del progetto: “le specie botaniche sono per l’Uomo monito alla contemplazione e al rispetto della Terra che ci ospita, perché ogni fioritura è sempre un miracolo”.

Il nostro partecipato ringraziamento giunga a tutti coloro, Istituzioni e persone, che si sono adoperate per dare vita a questa “meraviglia della botanica”.

San Marino, 26 settembre 2023/1722 d.F.R.