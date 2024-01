San Marino. Udienza del ”Caso Titoli”. Sentiti consulente di Confuorti capogruppo SSD Morganti, Sds Santi e Zanotti. Nel pomeriggio verrà escusso anche Pasquale Valentini

Durante l’udienza odierna del noto caso Titoli, è emersa una vivace contrapposizione tra le parti. Il consulente di parte, l’esperto dell’imputato Confuorti, ha fornito una testimonianza a sostegno del finanziere lucano coinvolto, sostenendo che l’acquisto dei titoli Demeter non ha arrecato danni economici alla Banca Centrale, una tesi ovviamente contestata dalla parte civile attraverso puntuali interrogativi.

La sessione ha visto anche la deposizione di due ex Segretari di Stato, Franco Santi e Guerrino Zanotti, nonché del capogruppo SSD, Giuseppe Maria Morganti. Particolarmente rilevante è stata la testimonianza dell’ex Sds Guerrino Zanotti, che ha rivelato un sostegno, da parte sua e dell’ex Segretario di Stato Nicola Renzi, in sede di CCR alla ricapitalizzazione dei soci Asset. Tale posizione, però, sembra non aver trovato seguito pratico, come evidenziato dal comportamento dell’ex direttore generale di Banca Centrale, dott. Savorelli, il quale, pur informato, non ha intrapreso azioni concrete in merito.

Nel pomeriggio a partire dalle 15, verrà escusso il testimone, il democristiano Pasquale Valentini.

/ms