San Marino. UEFA CL&FS, Rondelli e Zoppis a Belgrado: avviato lo scambio con Andorra

Anche quest’anno la UEFA ha organizzato l’Annual Conference sul tema del Club Licensing & Financial Sustainability, dedicato a tutte le Federazioni europee affiliate. Ad ospitare l’evento il 2-3 ottobre scorsi è stata la Federcalcio della Serbia. Nella suggestiva cornice di Belgrado, la Vicepresidente Sandra Srem?evi? ha fatto gli onori di casa accogliendo i rappresentanti delle 55 Federazioni, mentre sul palco si sono alternati vari responsabili UEFA, tra cui Ales Zavrl (Head of Club Licensing) ed Andrea Traverso (Financial Sustainability Director).

Per La FSGC erano presenti il Licensing Manager Paolo Rondelli e il Deputy Licensing Manager Andrea Zoppis. La due giorni di Belgrado è stata propizia per condividere esperienze con i colleghi delle altre Federazioni europee, apprendere le modifiche al Regolamento imposte dalla UEFA e per acquisire informazioni utili da trasferire ai club di San Marino ed al sistema licenze interno. In questa occasione i rappresentanti della Federcalcio sammarinese hanno potuto anche partecipare al primo incontro ufficiale del UEFA Club Licensing Exchange Programme – nuovo programma con cui la UEFA intende affiancare due federazioni per un periodo di lavoro congiunto, con cui scambiare esperienze pratiche ed imparare uno dall’altro le possibili best practices da applicare, potenzialmente, nel proprio sistema calcistico. San Marino è stata infatti selezionata tra i pochi partecipanti e collaborerà nei prossimi mesi con la Federazione Andorrana.

FSGC