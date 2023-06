San Marino. Uefa Conference League: La Fiorita sfiderà lo Zimbru Chisinau

Saranno i moldavi dello Zimbru Chisinau gli avversari de La Fiorita nel primo turno di qualificazione alla Uefa Europa Conference League. Il sorteggio di Nyon ha accoppiato i gialloblù con la più antica formazione della Moldavia in attività, terza nella Super League moldava.

Salvo cambiamenti successivi al colloquio tra i club, la sfida d’andata vedrà la formazione guidata dal tecnico Thomas Manfredini impegnata in casa, giovedì 13 luglio. Ritorno a Chisinau, allo Zimbru Stadium, sette giorni più tardi.

Nel frattempo, i gialloblù sono tornati al lavoro per prepararsi all’impegno europeo, reso ufficiale qualche giorno fa in seguito alla squalifica, da parte della Uefa, della Virtus. E mentre la squadra si allena sul campo, agli ordini del confermato staff tecnico, la dirigenza è al lavoro per definire i rinforzi in vista dell’Europa e del campionato.

Intanto, c’è già una prima novità: Luca Bonifazi, appesi gli scarpini al chiodo, entra a far parte dello staff dirigenziale. Sarà lui il nuovo team manager gialloblù.

La Fiorita