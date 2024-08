San Marino. UEFA Futsal Champions League: parte il Preliminare del Fiorentino

La nuova campagna europea del Fiorentino si inaugura ufficialmente. La squadra di Gianni Galli è in Bulgaria per il Preliminare di UEFA Futsal Champions League che la vedrà opposta a Minerva, Pro Futsal Cymru e Amigo Northwest. L’esordio (programmato per le 17:30) sarà proprio contro questi ultimi, padroni di casa nella spettacolare Arena Armeec di Sofia. Il giorno successivo, alle 14:30, i campioni di San Marino se la vedranno con quelli della Svizzera, vale a dire i soliti noti del Minerva (che il Fiorentino incontra per la terza volta in quattro anni). Il programma del Gruppo B si esaurirà sabato, quando il Fiorentino, alle 10:00 del mattino, sfiderà i gallesi del Pro Futsal Cymru.

FSGC | Ufficio Stampa