San Marino. UEFA SES Meeting: Zoppis a Tirana con gli esperti di sostenibilità sociale e ambientale

Il Sustainability Manager della FSGC Andrea Zoppis è da poco rientrato dalla trasferta a Tirana, dove ha partecipato al SES meeting organizzato dalla UEFA in collaborazione con la Federcalcio albanese dal 28 al 30 ottobre scorsi. Il consueto incontro annuale tra tutti gli esperti di sostenibilità sociale ed ambientale delle 55 Federazioni europee ha previsto tre giorni di inteso lavoro, condotti dal Direttore dell’omonimo Dipartimento UEFA e dal suo staff. Toccate tutte le undici aree presenti all’interno della Strategia di Responsabilità Sociale UEFA, con approfondimenti e lavori di gruppo sia per le unità di sostenibilità ambientale che per quelle di impatto sociale e inclusivo.

Tra le varie attività vale la pena menzionare il passaggio all’operatività del nuovo sistema di calcolo delle emissioni di anidride carbonica (Carbon Footprint Calculator) creato da UEFA e messo a disposizione di tutte le Federcalcio affiliate per calcolare l’impatto ambientale dell’attività quotidiana svolta dai singoli uffici e per i singoli eventi, che permette di monitorare e confrontarne l’andamento negli anni. A tal proposito la FSGC è stata una delle prime a procedere all’inserimento di dati all’interno del calcolatore. All’interno della splendida cornice della Air Albania Arena, i partecipanti hanno potuto provare in prima persona il Calcio Camminato affrontandosi amichevolmente sul campo. Un’altra iniziativa che per la FSGC va di pari passo con il lancio della nuova stagione del programma dedicato entro i confini nazionali ed avviato la scorsa settimana (per informazioni o per chiedere di partecipare, contattare slo@fsgc.sm).

L’importanza delle tematiche ambientali e sociali in questi anni si sta facendo sempre più fondamentale ed anche il calcio europeo sta giocando un ruolo sempre più centrale, compattando un fronte comune che viaggia nella stessa direzione di cui la FSGC è orgogliosa di far parte, contribuendo attivamente al suo ulteriore progresso.

FSGC | Ufficio Stampa