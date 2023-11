San Marino. UEFA: Simone Grana in Commissione Medica a Nyon

Il Vicepresidente della FSGC, il dottor Simone Grana, ha partecipato ai lavori della Commissione Medica della UEFA, convocata a Nyon per la mattinata dello scorso 15 novembre. Dopo aver ripreso il filo del discorso rispetto alla precedente sessione, i partecipanti hanno avviato la discussione in merito alle attività antidoping della stagione passata (2022-23), affrontando anche i temi di prossima formazione del personale responsabile. Il successivo punto in agenda ha riguardato il rapporto stilato dall’unità medica. Tra gli elementi sul tavolo, la campagna lanciata da UEFA in merito alla rianimazione cardio-polmonare: “Get trained, save lives” (Fai formazione, salva vite umane) è mirata ad oltre 100,000 tifosi e introduce competenze di base sulle pratiche di rianimazione (CPR), potenzialmente determinanti per interventi d’emergenza sugli spalti e in generale nelle fan zones, da attivare in vista degli Europei di Germania 2024. Il progetto è sostenuto e condiviso dall’European Resuscitation Council.

Si è proseguito con gli elementi del terzo ciclo di FDEP (Football Doctor Education Programme), uno dei corsi specialistici offerti da UEFA Academy che garantisce una certificazione accademica di settore. L’importante tema legato ai traumi cerebrali ha anticipato le approfondite discussioni in merito di salute delle giocatrici e quello della ricerca ed innovazione medica, che spazia dai programmi aperti all’Erasmus+ per toccare anche gli elementi di studio sui casi di infortuni e di arresto cardiaco improvviso.

I lavori in merito al Regolamento medico, tra analisi delle principali modifiche apportate ed il capitolo dedicato ai traumi cerebrali – elemento fondamentale dei lavori della Commissione Medica UEFA degli ultimi tempi –, hanno aperto le discussioni conclusive, mirate ai major events in capo a UEFA. Vale a dire EURO 2024 e WEURO 2025, che condividono elementi nei rispettivi piani medico e di antidoping. In merito agli Europei di Germania 2024 si è tornati sull’implementazione della campagna di rianimazione rivolta ai tifosi, oltre a discutere del pericolo legato alle temperature elevate dell’estate tedesca – per le quali UEFA sta già stilando linee guida e strategie utili per garantire il benessere e la salute dei tanti tifosi attesi. Nell’ambito degli Europei femminili dell’anno successivo, invece, si è discusso anche del Medical Symposium del 2025. In chiusura il sempre utile recap sugli standard medici minimi da garantire all’impianto, a tutela degli spettatori. Nell’aggiornarsi alla successiva convocazione della Commissione Medica della UEFA, il Presidente di Commissione Tim Meyer ha ringraziato i colleghi – in presenza a Nyon o collegati in remoto dai rispettivi paesi di appartenenza – per i proficui confronti sviluppati in tale sede.

FSGC | Ufficio Stampa