San Marino. Ufficio Attività Economiche. Prorogato al 1° novembre il termine per l’adeguamento delle autorizzazioni e-commerce

Il termine per l’adeguamento delle autorizzazioni relative al commercio elettronico, previsto dalla recente riforma della disciplina delle attività economiche introdotta dal Decreto Delegato 14 marzo 2024 n. 50, è stato prorogato al 1° novembre 2024. La decisione, annunciata dall’Ufficio Attività Economiche, estende la scadenza fissata inizialmente per il 25 giugno 2024.

La proroga è stata concessa per consentire un adeguato recepimento delle nuove disposizioni. Gli operatori del settore dovranno effettuare una pratica di aggiornamento delle autorizzazioni attraverso la piattaforma OPEC, modificando la modalità di esercizio a “e-commerce” e sostituendo il codice generico 47.91.10 con i codici Ateco specifici per i prodotti commercializzati. Questo aggiornamento è fondamentale per garantire la conformità alla nuova normativa.

L’Ufficio Attività Economiche resta a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti e supporto agli interessati.